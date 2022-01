Mendy sa dostal na slobodu, čelí obvineniam zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia

Mendy

8.1.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový obranca Benjaminsa dostal na slobodu. Súd ho prepustil na kauciu, proces bude pokračovať najskôr v júni. Dvdasaťsedemročný bek anglického Manchestru City strávil za mrežami 134 dní, vo väzení bol od 26. augusta. Dovedna čelí až ôsmim obvineniam voči piatim rôznym ženám vrátane siedmich prípadov znásilnenia u štyroch žien. V jednom prípade je obvinený zo sexuálneho napadnutia.je hráčom Manchestru City od roku 2017, predtým hral len vo vlasti za AS Monaco, Olympique Marseille a AC Le Havre. Vedenie "The Citizens" ho po prepuknutí škandálu suspendovalo. S týmto klubom doteraz získal tri anglické tituly. V aktuálnom súťažnom ročníku odohral za City jeden súťažný zápas ešte v auguste.Súd nezverejnil celé podmienky kaucie, známe je však to, že svetový šampión s výberom Francúzska z MS 2018 sa musí zdržiavať na svojej anglickej adrese, musel odovzdať cestovný pas a nesmie kontaktovať žiadnu zo žalujúcich žien.