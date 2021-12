Slalom v Madonne di Campiglio vyhral Foss-Solevaag, Noel spadol

Nórsky lyžiar Sebastian Foss-Solevaag sa stal víťazom druhého slalomu tejto sezóny Svetového pohára. V talianskom stredisku Madonna di Campiglio mal v stredu náskok desiatich stotín sekundy pred druhým Francúzom Alexisom Pinturaultom a 0,11 s pred tretím Švédom Kristofferom Jakobsenom.



Ešte tesne pred cieľom sa zdalo, že aj druhý slalom sezóny suverénne vyhrá Francúz Clement Noel. Po prvom kole viedol s vyše polsekundovým náskokom, ktorý na všetkých medzičasoch ešte zveľaďoval. V závere však príliš zariskoval, spadol a neprešiel poslednú bránu. Presne to isté sa stalo aj v úvodnom slalome zimy Talianovi Alexovi Vinatzerovi, ktorý tiež viedol po prvom kole.

Úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Solevaag si pripísal piate umiestnenie na pódiu a druhé víťazstvo v prestížnom seriáli. V predchádzajúcom ročníku triumfoval v rakúskom Flachau. "Je príjemné zvíťaziť, musím však zložiť poklonu Clementovi. Išiel neuveriteľne a zaslúžil si to on. Mám rád tento kopec, zakaždým sa tu ide na plný plyn. Sú to preteky, ktorého musia každého baviť," povedal 30-ročný Nór vo vysielaní Eurosportu.

Obhajca malého glóbusu Marco Schwarz a ďalší rakúsky spolufavorit Manuel Feller vypadli v prvej jazde. Nedokončil ju ani Nemec Linus Strasser z druhej žrebovanej skupiny 8-15. V druhom kole vypadol Nór Henrik Kristoffersen, ktorý útočil z priebežného siedmeho miesta. Špicar vyradil aj priebežne štvrtého Brita Davea Rydinga.

Výsledky slalomu SP v Madonne di Campiglio:



1. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) 1:34,59 min

2. Alexis Pinturault (Fr.) +0,10 s

3. Kristoffer Jakobsen (Švéd.) +0,11

4. Alex Vinatzer (Tal.) +0,26

5. Timon Haugan (Nŕo.) +0,85

6. Loic Meillard (Švaj.) +0,94

7. Giuliano Razzoli (Tal.) +1,00

8. Johei Kojama (Jap.) +1,07

9. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +1,15

10. Simon Maurberger (Tal.) +1,20



Celkové poradie SP (po 13 z 36 súťaží):



1. Marco Odermatt (Švaj.) 633 bodov

2. Matthias Mayer (Rak.) 405

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 329

4. Pinturault 314

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 287

6. Vincent Kriechamyr (Rak.) 277

... 95. Adam ŽAMPA 14

111. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



Poradie v slalome (2 z 10):



1. Foss-Solevaag a Jakobsen po 140

3. Clement Noel (Fr.) 100

4. Pinturault 80

5. Filip Zubčič (Chor.) 75

6. Giuliano Razzoli (Tal.) a Haugan po 65