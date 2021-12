Tipos extraliga sa 26. decembra hrať nebude, hokejové kluby protestujú proti aktuálnym obmedzeniam návštevnosti

Odpoveď od vlády neprišla

Systémová schéma podpory

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kluby hokejovej extraligy sa vo štvrtok dohodli, že neodohrajú na nedeľu 26. decembra naplánované 45. kolo najvyššej domácej súťaže. V nedeľu mali Nové Zámky hostiť Nitru, Poprad mal privítať Banskú Bystricu, Zvolen mal hrať doma s Liptovským Mikulášom, Prešov doma proti Michalovciam a Košice proti Spišskej Novej Vsi.Ide o protest účastníkov extraligy voči aktuálnym obmedzeniam návštevnosti na podujatiach, pričom sa klubom nepáči ani systém kompenzácií. Už v závere minulého týždňa kluby združené v Asociácii profesionálnych hokejových klubov (APHK) avizovali na nedeľu 26.12. protest, ak do 23. decembra nedostanú odpoveď od predstaviteľov vlády SR na ich výzvu."Za súčasného stavu je ďalšie pokračovanie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže ohrozené. Je veľmi pravdepodobné, že v prípade pokračovania súčasného stavu obmedzení bez kompenzácií budeme nútení už čoskoro najvyššiu súťaž prerušiť či predčasne ukončiť, čo bude mať nepriaznivé dôsledky aj na reprezentáciu Slovenskej republiky či už na zimných olympijských hrách v Pekingu alebo na majstrovstvách sveta vrátane mládežníckych," uviedli extraligové kluby v tlačovej správe."Ak chce vláda z pandemických dôvodov nechať zimné štadióny zatvorené, potom by mala aj profesionálne športové kluby adekvátne odškodniť. Očakávame od nej, že do 31. januára 2022 navrhne a prijme súbor opatrení, ktoré budú kompenzovať neprítomnosť, respektíve obmedzenie počtu fanúšikov v hľadiskách v prvej polovici súťažného ročníka. Vyzývame kompetentných členov vlády, aby navrhli systémovú schému podpory pre profesionálny šport na ďalšie obdobia. Kompenzácie pre podobné prípady, aký je dnes u nás, sú bežné vo vyspelej Európe a autority ich majú pripravené vopred. Schéma pomoci mala na Slovensku už dávno existovať," písali pred necelým týždňom zástupcovia klubov.Účastníci hokejovej extraligy majú pocit, že ich apely a žiadosti o prehodnotenie opatrení či systémové kompenzácie zostávajú dlhodobo nevypočuté.