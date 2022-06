Slavia Capital považuje spájanie svojho bývalého zamestnanca s PPA za ohováranie

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slavia Capital Group sa ohradzuje voči svojmu pretrvávajúcemu vťahovaniu do osobného sporu bývalej zamestnankyne Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Zuzany Šubovej s vedením tejto verejnej inštitúcie. Zároveň Slavia Capital odmieta šírenie účelových, preukázateľných klamstiev a klebiet spájajúcich svojho bývalého zamestnanca Juraja Kadnára s PPA.Slavia Capital nikdy pána Kadnára do PPA nenominovala, nemala vedomosť o jeho následnej profesionálnej kariére a jeho zamestnanie v PPA ani nenasledovalo bezprostredne po jeho pracovnoprávnom pomere v Slavia Capital.Tvrdenie o vysokopostavenom členovi Slavia Capital v štruktúrach PPA je tak bezprecedentnou manipuláciou. Je tiež nepravdivým tvrdením, že Juraj Kadnár bol spoločníkom v Slavia Capital. Následné mediálne úvahy o toxicite a „upratovaní dôkazov" sú na cti poškodzujúce a evidentným zásahom do práva na ochranu osobnosti.Slavia Capital vyjadruje preto rozhorčenie, ako isté osoby verejným šírením lží, ohováraním a fabuláciami poškodzujú povesť a profesionálny kredit konkrétnych fyzických osôb. Slavia Capital sa domnieva, že takéto neoprávnené zásahy do prejavov osobnosti majú za cieľ kriviť verejnú mienku a ovplyvňovať aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov.