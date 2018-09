Slávia EU získala druhú Američanku, tím posilnila blokárka O'Neillová

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Úradujúci vicemajster slovenskej volejbalovej extraligy Slávia EU Bratislava tesne pred víkendovým štartom ročníka 2018/2019 získal do kádra druhú legionárku - americkú blokárku Kelsey O'Neillovú.nformoval klub prostredníctvom facebooku.uviedla 22-ročná a 185 cm vysoká blokárka na sociálnych sieťach.O'Neillová sa v Slávii stretne so svojou krajankou, 23-ročnou nahrávačkou Taylor Nelsonovou, ktorá pribudla do kádra Bratislavčaniek v auguste. Obe hráčky zastupuje americká Elite Volley Agency a obe si počas uplynulých rokov zahrali aj v univerzitnej reprezentácii USA. Kelsey O'Neillová, ktorá zaokrúhlila počet legionárok v parfems.sk extralige 2018/2019 na desať, v uplynulej sezóne pôsobila v tíme Iowskej univerzity v rovnomennom meste stredovýchodu USA v súťaži prestížnej Národnej vysokoškolskej športovej asociácie (NCAA).Tím Slávie EU počas leta prešiel výraznou obmenou, odišlo viacero opôr: skúsené reprezentantky Dominika Valachová a Miroslava Kuciaková ukončili aktívnu kariéru, univerzálka Karin Šunderlíková zamierila do tímu druhej najvyššej talianskej súťaže Serie A2 Libertas Martignacco a blokárka Sandra Szabóová do nemeckého bundesligového SC Postupim. Odišli tiež nahrávačky Lucia Töröková (Volley project UKF Nitra) a Lucia Sedláčková (VTC Pezinok Bilíková) a skúsená blokárka Terézia Widerman prerušila kariéru z rodinných dôvodov. Naopak, v družstve Slávie EU pokračujú univerzálka Miroslava Reháková či smečiarky Karolína Fričová so Zuzanou Šepeľovou. Príležitosť v novom ročníku tiež dostane viacero nových mladých hráčok.Slávia EU odštartuje novú extraligovú sezónu v sobotu 29. septembra o 17.00 na domácej palubovke, keď v repríze finále z minulej sezóny privíta mestského rivala STRABAG Volleyball Club.