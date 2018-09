Tréner Sloveniek do 19 rokov Jelšic nominoval na kvalifikáciu ME 2019

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia SR 19

brankárky: Dominika Rezeková (ŠK Slovan Bratislava), Karolína Bátkyová (AS Trenčín)



obrankyne: Diana Lemešová (USC Austria Viedeň), Katarína Niňajová, Viktória Kratochvílová (obe ŠK Slovan Bratislava), Karolína Srnková (NMŠK 1922 Bratislava), Laura Bieliková (1. FC Slovácko), Janka Lukáčová (FC Wacker Innsbruck)



stredopoliarky: Lucia Droppová, Victoria Kaláberová, Michaela Harvilová (všetky ŠK Slovan Bratislava), Kristína Tipulová (Baník Prievidza), Laura Žemberyová, Kristína Tesáková, Desana Dianišková (všetky Lokomotíva Brno H. H.), Kristína Panáková (Spartak Myjava), Stela Semanová (Partizán Bardejov), Viktória Nagy (Ferencváros Budapešť)



útočníčky: Andrea Bogorová (Spartak Myjava), Henrieta Poláčiková (FC Nitra)



náhradníčky:

Nina Kovácsová, Dominika Gašparočvičová, Patrícia Gašparovičová, Viktória Ščasnárová (všetky ŠK Slovan Bratislava), Simona Levaiová (AS Trenčín), Alexandra Tejová, Henrieta Vaľušová (obe Partizán Bardejov), Tímea Gyomraiová (Apolon Ladies FC), Nikola Šobáňová (FC Nitra), Simona Pružinská (MŠK Žilina)

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov čaká v októbri turnaj 1. fázy kvalifikácie ME 2019. V Chorvátsku sa v rámci 1. skupiny stretnú postupne s domácimi rovesníčkami, Maltou a Anglickom.Tréner reprezentácie žien do 19 rokov Jozef Jelšic na turnaj nominoval 20 hráčok, informoval oficiálny web SFZ. Do druhej fázy postúpia prvé dva tímy z dvanástich skupín a dvaja najlepší z tretích miest. V nej sa pripoja k Španielkám a Francúzkam a v novembri UEFA vyžrebuje zloženie siedmich skupín, ktoré budú bojovať o sedem miest na finálový turnaj. Ten zorganizuje od 16. do 28. júla budúceho roka Škótsko, domáci výber má účasť automatickú.Chorvátsko - Slovensko (Ludbreg)Malta – Slovensko (Ludbreg)Slovensko – Anglicko (Nedelišće)