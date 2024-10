Slavia po dominantnom výkone prehrala, Trpišovský: Mali sme vyhrať

Futbalisti Slavie Praha si vo štvrtkovom zápase Európskej ligy zaslúžili zvíťaziť, minimálne remizovať. Po trpkej prehre na pôde tímu Athletic Bilbao (0:1) to povedal tréner tímu Jindřich Trpišovský, ktorého mužstvo v Španielsku dominovalo. Spokojný nebol ani druhý český zástupca v súťaži Viktoria Plzeň po remíze 2:2 na ihrisku gréckeho PAOK Solún.





Slavia mala v dueli územnú (61:39 %) i streleckú (14:6) prevahu, jediný gól však vsietil španielsky útočník Nico Williams po polhodine hry. "Som smutný, že nemáme ani bod a nedali sme ani gól. Futbal taký je. Bol to náročný zápas, ale trúfnem si povedať, podľa toho, čo sa na ihrisku dialo, že sme mali vyhrať, alebo minimálne remizovať," konštatoval po zápase Trpišovský. S názorom českého trénera súhlasili aj španielske médiá. "Nico a Agirrezabala zabezpečili Athletic druhé víťazstvo v Európe. Lions uspeli v náročnom teste proti Slavii, ktorá bola autoritatívna a nikdy sa nevzdávala," napísal denník Marca. "Tri body zostali v Bilbau, rovnako ako spomienka na tím Slavie Praha, ktorý mohol dosiahnuť lepší výsledok, pretože veľkú časť zápasu Athletic dusil," dodal El Pais.Domácich niekoľkokrát podržal spomínaný brankár Julen Agirrezabala. "Predviedol minimálne dva svetové zákroky. Chlapcom toto vyčítať nemôžem, ani to nemám vo zvyku. Jedine keby zvolili riešenie, ktoré nie je dobré pre tím, ale to sa nestalo," povedal na jeho adresu Trpišovský. Slová chvály mal aj pre svojich zverencov. "Bol to skvelý tímový výkon. Gól sme dostali z autu po tečovanej strele a druhé nebezpečenstvo bolo po brejku, keď Iňaki Williams predbehol Tondu Kinského, ale potom situáciu zachránil skvelým návratom Oscar. Súpera sme inak do ničoho nepustili," dodal 48-ročný kouč podľa idnes.cz.Českému trénerovi pred zápasom vypadol stopér Tomáš Holeš, v obrane tak improvizoval s kapitánom Janom Bořilom, ktorý nemal hrať vôbec. "Pôvodne sme mali plán so Zimom a Holešom na stopérskych postoch, ale rozpadlo sa nám to. Poklona pre Bořila, ako skvelo to v štvorke zvládol," zhodnotil Trpišovský, ktorému pre zranenie chýba aj slovenský krídelník Ivan Schranz. Pre ľavého obrancu Bořila nebolo podľa jeho slov ťažké prepnúť do úlohy stopéra: "Naposledy som tak hral pred štyrmi rokmi v Leverkusene, kde sme dostali štyri góly. Trochu som sa toho bál, ale z môjho pohľadu sme to s Davidom Zimom zvládli slušne. Len škoda, že sme nedali gól. Hnevá ma, že nemáme body, ale zároveň sme predviedli výborný výkon a na tím som hrdý."Na španielskej strane prevládala radosť. "Bol to ťažký a tvrdo vybojovaný zápas proti skvelému tímu, ktorý nás mnohokrát ovládal. Sme si vedomí, že finále je tu na San Mames a toto je sen. Dúfam, že sa dostaneme čo najďalej," uviedol strelec víťazného gólu Nico Williams, ktorý nastúpil spoločne so svojím bratom Iňakim. Athletic je v tabuľke ôsmy so siedmimi bodmi, Slavia ich má na konte štyri a je na 16. priečke.Druhý český zástupca Plzeň mal vo štvrtok na dosah zisk troch bodov, v závere stretnutia v Solúne však nezvládol udržať dvojgólové vedenie. "Viktorka" hrala od 70. minúty bez vylúčeného Sampsona Dweha a v nadstavenom čase videl červenú kartu aj tréner Miroslav Koubek. "Mám taký horkosladký pocit. Sladký za výkon mužstva, ktoré hralo tak, ako sme si predstavovali. Nenechali sme súpera hrať. Mal vyššie držanie lopty, čo náš brejkový spôsob hry prináša," zhodnotil zápas český kormidelník.Koubka trápil neodpískaný pokutový kop v prvom polčase či jeho vylúčenie za protesty po faule slovenského krídelníka Erika Jirku v nadstavenom čase druhého dejstva, po ktorom padol vyrovnávajúci gól. "Myslím, že sme mali kopať penaltu za jasnú ruku v prvom polčase. Nech si urobí obraz každý sám. Nesúhlasil som s 'pseudofaulom' Jirku, ktorý rozhodca odpískal a vzápätí sme dostali vyrovnávací gól. Z mojej strany tam bola len gestikulácia, no aj tak som to schytal," dodal Koubek. Jeho mužstvo figuruje po troch remízach na 20. mieste tabuľky s rovnakým skóre ako 21. Manchester United.