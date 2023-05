Slavia Praha s Schranzom a Hromadom zdolala Spartu 2:0 a vyhrala Český pohár

Futbalisti Slavie Praha sa stali siedmykrát v ére samostatnosti víťazmi Českého pohára. V stredajšom finále na Letnej zdolali mestského rivala Spartu 2:0. Z trofeje sa tešia aj dvaja slovenskí legionári v tíme "zošívaných" Ivan Schranz a Jakub Hromada.





Derby pražských "S" rozhodlo o držiteľovi pohára po 21 rokoch a iba druhýkrát v samostatnej histórii ČR. Slaviu dostal v 59. minúte do vedenia David Douděra, ktorý sa po rohovom kope dostal k odrazenej lopte a poslal ju nechytateľne k vzdialenejšej žrdi. O päť minút neskôr si dal nešťastne vlastný gól obranca Sparty Filip Panák. Jeho tím už nedokázal zápas zdramatizovať, aj preto, že v závere trafil dvakrát žrď. "Rudí" tak neuspeli v druhom pohárovom finále za sebou, vlani podľahli Slovácku. V zápase sa predstavili štyria Slováci. Schranz odohral za Slaviu 86 minút, Hromada nastúpil až v závere. V drese Sparty sa predstavil v základnej zostave Lukáš Haraslín, ktorý hral do 60. minúty, v 80. minúte prišiel na ihrisko Adam Goljan.Slavia okrem víťaznej prémie 1,5 milióna českých korún získala aj istotu štartu v 3. predkole Európskej ligy UEFA. V prípade, že vyhrá aj najvyššiu domácu súťaž, miestenka do EL prejde na druhý tím tabuľky.

finále Českého pohára:



AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 0:2 (0:0)

Góly: 59. Douděra, 64. Panák (vl.)

/L. Haraslín hral do 60. min, A. Goljan od 80. min - I. Schranz do 86. min, J. Hromada nastúpil v 86. min/