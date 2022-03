Slavia prešla napriek prehre v odvete cez LASK do štvrťfinále

Futbalisti Slavie Praha si zahrajú vo štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. V osemfinále prešli cez LASK Linz, keď po domácom hladkom víťazstve 4:1 im v odvete stačila na postup aj tesná prehra 3:4. V drese hostí hral slovenský reprezentant Ivan Schranz do 80. minúty.



Slavia bola jednou nohou v elitnej osmičke EKL už po prvom stretnutí, ale v odvete náskok nebránila a už v prvom polčase skórovala dvakrát. Najskôr sa v 24. minúte po spätnej prihrávke presadil presnou strelou Peter Olayinka a hoci LASK zásluhou Philippa Wiesingera vyrovnal, už o chvíľu neskôr vrátil "zošívaným" náskok Alexander Bah. Ešte pred prestávkou prišla Slavia o vylúčeného švédskeho obrancu Aihama Ousoua, napriek tomu Yira Sor zvýšil v 62. minúte na 3:1. Wiesinger štvrťhodinu pred koncom skorigoval, a keď hostia v závere dohrávali aj bez ďalšieho vylúčeného Srdjana Plavšiča, LASK dokázal otočiť skóre na 4:3.

Dánsky klub FC Kodaň sa neprebojoval do štvrťfinále, hoci z prvého zápasu na štadióne PSV Eindhoven si priniesol sľubnú remízu 4:4. Vo štvrtkovej domácej odvete však v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom súperovi podľahol jednoznačne 0:4. Hostia potvrdili úlohu mierneho favorita dvoma gólmi už v prvom polčase. Najskôr sa v 10. minúte presadil Eran Zahavi po prihrávke od Maria Götzeho, nemecký legionár potom sám pridal druhý gól holandského tímu v 38. minúte. V druhom dejstve zaznamenal Zahavi aj svoj druhý zásah a triumf spečatil v nadstavení Noni Madueke. Hráči Kodane sa na žiadnu odpoveď nezmohli, v ich drese videl Vavro štyri minúty po zmene strán za faul žltú kartu.



Matúš Bero pre chorobu nefiguroval na súpiske Vitesse Arnhem v zápase na ihrisku AS Rím. Jeho spoluhráči viedli na štadióne favorita 1:0, ale taliansky klub odvrátil hroziace predĺženie v nadstavenom čase zásluhou gólu Tammyho Abrahama na 1:1. Do štvrťfinále postúpil aj Leicester City napriek prehre 1:2 na ihrisku Stade Rennes. Anglický klub mal z prvého stretnutia náskok 2:0. Ďalším účastníkom najlepšej osmičky je aj Olympique Marseille, ktorý dvakrát uspel v dvojzápase s Bazilejom. Feyenoord Rotterdam aj v odvete opakoval triumf nad Partizanom Belehrad. Nórsky FK Bodö/Glimt vyradil Alkmaar, v predĺžení odvety na holandskej pôde o tom rozhodol obranca hostí Alfons Sampsted. Žreb štvrťfinále je na programe v piatok.

Odvety osemfinále Európskej konferenčnej ligy:





FC Bazilej – Olympique Marseille 1:2 (0:0)



Góly: 63. Ndoye - 74. Ünder, 90.+3 Rongier



/prvý zápas 1:2, postúpilo Marseille/







Stade Rennes – Leicester City 2:1 (1:0)



Góly: 8. Bourigeaud, 76. Tait - 51. Fofana



/prvý zápas 0:2, postúpil Leicester City/







FC Kodaň – PSV Eindhoven 0:4 (0:2)



Góly: 10. a 79. Zahavi, 38. Götze, 90.+1 Madueke



/D. Vavro (Kodaň) celý zápas + ŽK/



/prvý zápas 4:4, postúpil Eidnhoven/







AZ Alkmaar – FK Bodö/Glimt 2:2 (2:1, 2:1) po predĺžení



Góly: 18. a 30. Pavlidis - 25. Pellegrino, 105.+1 Sampsted



/prvý zápas 1:2, postúpil FK Bodö/Glimt/







KAA Gent - PAOK Solún 1:2 (1:1)



Góly: 40. Depoitre - 20. Crespo, 77. Mihaj



/prvý zápas 0:1, postúpil PAOK/







AS Rím - Vitesse Arnhem 1:1 (0:0)



Góly: 90.+1 Abraham - 62. Wittek



/M. Bero (Arnhem) chýbal na súpiske/



/prvý zápas 1:0, postúpil AS Rím/







LASK Linz - Slavia Praha 4:3 (1:2)



Góly: 36. a 76. Wiesinger, 88. Gruber, 89. Schmidt - 24. Olayinka, 37. Bah, 62. Sor, ČK: 42. Ousou po druhej ŽK, 85. Plavšič (obaja Slavia)



/I. Schranz (Slavia) hral do 80. min/



/prvý zápas 1:4, postúpila Slavia/







Feyenoord Rotterdam - Partizan Belehrad 3:1 (1:0)



Góly: 45. Dessers, 59. Nelson, 90. Linssen - 61. Gomes



/prvý zápas 5:2, postúpil Feyenoord/