Basketbal: Levice víťazom Alpsko-jadranského pohára

Basketbalisti Patrioti Levice sa prvýkrát v klubovej histórii stali víťazom Alpsko-jadranského pohára. Vo štvrtkovom finálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke nad obhajcom BK Pardubice 82:63. V domácom drese potiahol víťazov Šimon Krajčovič 18 bodmi, zároveň získal cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Final Four.

Alpsko-jadranský pohár - finále:





Patrioti Levice - BK Pardubice 82:63 (40:36)



Zostava a body - Levice: Krajčovič 18, McCallum 17, Abrhám 11, Bachan 9, Bojanovký 8 (Kotásek 10, Volárik 5, Freeman 4, Juríček 0) - najviac bodov Pardubíc: Pekárek a Vyoral po 18, Walton 14



TH: 17/10 - 11/8, fauly: 20 - 22, trojky: 12 - 9, rozhodovali: Gracin, Rogič, Miletič (všetci Chor.), štvrtiny: 21:23, 19:13, 17:18, 25:9, 1300 divákov.

Strelecký účet finálového zápasu síce otvoril domáci Bojanovský, ale hneď na to prišla 5-bodová odpoveď Pardubíc. V prvej štvrtine sa hral celkom otvorený, útočný a hlavne vyrovnaný basketbal. Tímy si viackrát vymenili tesné vedenie. Patriotov brzdila nedisciplinovanosť, čo bola voda na mlyn pre hostí. V koncovke potiahol na levickej strane Kotásek, ale český klub vyhral prvú štvrtinu 23:21. Na začiatku druhej časti sa zadrhli obe ofenzívy, Levičanov nakopol 9-bodový úsek, po ktorom získali prvé výraznejšie vedenie v zápase.



Domáci tím výborne nastúpil do tretej 10-minútovky, bola na ňom vidieť obrovská snaha a nasadenie. Tá sa pretavila aj do skóre, Abrhám po tretej minúte upravoval na 49:39, čo bol dovtedy najvyšší náskok Patriotov v stretnutí. Pardubice odpovedali zvýšeným tempom a úspešnými strelami, ale začiatok štvrtej štvrtiny si pre seba ukradol Krajčovič, 8 bodmi za sebou prinavrátil svojmu tímu dvojciferný náskok. Domáci tím zvládol aj záver a prvýkrát v súťaži sa tešil z celkového víťazstva.

Hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Patriotov: "Som nesmierne šťastný. Ťažké zápasy, ťažký turnaj, za dva dni dva extrémne náročné duely. Čo viac? Snívali sme o tom, že si to v plnej hale budeme môcť užiť a to sa stalo skutočnosťou. Sme za to veľmi radi. Šesť minút pred koncom to bolo tuším len o štyri body, čiže bolo to o každej lopte. Teší ma, že sme verili vo svoje schopnosti. Každý chlap, ktorý vošiel na palubovku, tak neskutočne zabojoval a zvládli sme to.“



Šimon Krajčovič, hráč Patriotov a najužitočnejší hráč Final Four: „Som veľmi rád, že sme túto trofej mohli priniesť domácim fanúšikom, sú skvelí. Oba dni nám veľmi pomohli v oboch stretnutiach, hnali nás dopredu a dodávalo nám to energiu. Teší ma, že sa nám podarilo získať trofej, ktorá patrí hlavne divákom.“



Dino Repeša, tréner Pardubíc: „Začali sme dobre, mali sme dobrý vstup a energiu. Dobre sme si v útoku posúvali loptu. Od druhej štvrtiny sme mali menej energie, hrali sme so 7-8 hráčmi. Určite je pre nás zlé číslo 21 strát. Levice z toho zaznamenali 28 bodov, to je moc a takto dôležitý zápas, ako je finále Alpsko-jadranského pohára, sa s tým proste nedá vyhrať. Druhým kľúčovým rozdielom bola streľba za tri body. Levice mali 50-percentnú úspešnosť. My sme mali v druhom polčase otvorené strely v protiútoku, ale nepremenili sme ich. Gratulujem Leviciam, všetkým hráčom a členom realizačného tímu k zisku Alpsko-jadranského pohára.“



Tomáš Vyoral, hráč Pardubíc: „Keby sme si pred začiatkom tejto súťaže povedali, že budeme na druhom mieste, tak by sme to možno brali. Myslím si, že s vývojom sezóny, tak je to škoda. Chceli sme vyhrať, ale domáce Levice boli jasne lepším tímom. V závere sme neubránili pár útokov, následne sme nedali koše. Hrali sme to vo veľmi obmedzenej rotácii, chýbali nám dvaja hráči, ktorí bežne hrajú veľké minúty. Môžeme to pripočítať aj tomu, ale nechcem sa vyhovárať. Levice tiež hrali v úzkej rotácii. Neboli sme dostatočne dôrazní v obrane, zle sme komunikovali, týmto by som to zhrnul.“

Prehľad víťazov Alpsko-jadranského pohára:





2015/16 Helios Suns Domžale



2016/17 MBK Rieker COM-Therm Komárno



2017/18 KK Zlatorog Laško



2018/19 Egis Körmend



2019/20 BK JIP Pardubice



2020/21 Alpsko-jadranský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2021/22 Patrioti Levice