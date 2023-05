Slávna bunda Michaela Jordana z OH 1992 v Barcelone smeruje do aukcie

McIntyre bol súčasťou americkej basketbalovej výpravy na OH 1992, keďže v tom čase pracoval pre vedenie zámorskej NBA. Súčasťou jeho práce, okrem dohľadu nad stykom s verejnosťou na všetkých významných podujatiach NBA, bolo pomáhať pri iných významných podujatiach, na ktorých sa zúčastňovali hráči z NBA - vrátane majstrovstiev sveta a olympijských hier.





11.5.2023 (SITA.sk) - Bundu, ktorú Michael Jordan slávne a neochotne nosil pri preberaní zlatej medaily na olympijských hrách v španielskej Barcelone v roku 1992, vlastní Brian McIntyre už viac ako tri desaťročia. Uvedomil si však, že nadišiel čas, aby teraz urobila radosť inému zberateľovi. Aukčná sieň Sotheby's odhaduje, že bundu by mohli vydražiť za sumu od milióna do troch miliónov dolárov.Spomenutú bundu v červenej, bielej a modrej farbe od výrobcu športového oblečenia Reebok si musel Jordan obliecť počas medailového ceremoniálu spolu s ostatnými členmi legendárneho "Dream Teamu", a to napriek tomu, že mal vtedy zmluvu s konkurenčnou spoločnosťou Nike . Cez rameno si tak Jordan prehodil americkú vlajku, aby skryl logo firmy Reebok.Keď Jordan zišiel z pódia, vyzliekol si bundu, odhodil ju bokom a potom ju daroval McIntyreovi. "Užil som si to a teraz je ten správny čas to urobiť. A je ľahšie to spraviť, ako nechať tieto veci pre moje deti," vyhlásil McIntyre, pričom dodal, že Jordan vie o jeho rozhodnutí.