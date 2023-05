Tréner Rusnák berie na svetový šampionát do Argentíny 21 hráčov vrátane Trenčanov či Grigera z Cagliari

Rozhodovali mikrodetaily

Nominácia slovenskej reprezentácie futbalistov do 20 rokov na majstrovstvá sveta v Argentíne:



Brankári: Adam Danko, Adam Hrdina, Samuel Belaník

Obrancovia: Samuel Kopásek, Dávid Ovšonka, Šimon Mičuda, Marek Ujlaky, Sebastian Kóša, Nicolas Šikula, Samuel Bagín

Stredopoliari: Ján Murgaš, Dominik Šnajder, Máté Szolgai, Mario Sauer, Dominik Hollý, Artur Gajdoš

Útočníci: Timotej Jambor, Nino Marcelli, Adam Gaži, Leo Sauer, Adam Griger





12.5.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov Albert Rusnák starší zverejnil mená hráčov, ktorí sa predstavia na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Argentíne. Šampionát sa začne 20. mája a potrvá do 11. júna, mladí Slováci (20.5. - 11.6.) sa v základnej B-skupine turnaja stretnú s rovesníkmi z USA, Ekvádora a exotického Fidži.Kouč Rusnák do mužstva vybral spolu 21 futbalistov - troch brankárov, siedmich obrancov, šiestich stredopoliarov a piatich útočníkov."Nominácia sa netvorila jednoducho, ale môžem vyjadriť spokojnosť. Chcem sa poďakovať všetkým slovenským klubom, ze uvolnili hráčov. Máme v tíme futbalistov, o ktorých sme mali predstavu," povedal hlavný tréner na úvod štvrtkovej nominačnej tlačovej konferencie a pokračoval: "Chalani sa mená v nominácii dozvedeli až počas tejto tlačovej konferencie. Musia sa k tomu postaviť reálne. Vravel som im, že to nie je tragédia. Niektorí sú šťastní a niektorí smútia. Aj toto ich môže posilniť a posunúť v ich kariérach. Rozhodovali iba detaily, na niektorých postoch to boli mikrodetaily."Nad viacerými menami visel pred zverejnením nominácie otáznik, keďže kluby ich považovali za dôležitých."V nominácii je aj Adam Griger z talianskeho Cagliari, no je to s ním trochu zložitejšie. Klub mal isté podmienky, za akých ho pustí. Čakáme, ako dopadne jeho zápas v sobotu a podľa toho uvidíme, či sa k nám pripojí počas nedele alebo príde neskôr. Je pre mňa zvláštne, že nejaká Primavera je dôležitejšia ako MS. Ak by to bol A-tím, všetci to chápeme. Ale zachraňovať Primaveru a nepustiť hráča na MS, to sa nám zdalo nelogické. Mám prísľub, že najneskôr v stredu ho uvoľnia," prezradil tréner Rusnák a dodal: "Za daných podmienok sme spravili maximum pre prípravu na MS."Hráči spod Tatier vstúpia do svetového šampionátu 20. mája zápasom proti výberu Fidži. O tri dni neskôr nastúpia proti Ekvádorčanom a 26. mája odohrajú duel proti Američanom. Z každej zo šiestich základných skupín postúpia do osemfinále dve najlepšie mužstvá, ktoré doplnia najlepšie štyri tímy z tretích miest v skupinách.O očakávaniach na svetovom šampionáte hlavný kormidelník poznamenal: "Nebudeme hovoriť, že pôjdeme od zápasu k zápasu. Chalani chcú ísť sebavedomo a dali si cieľ. Myslím si, že cestovať na MS a netúžiť ísť čo najďalej by bola blbosť. Chalani tam chcú byť čo najdlhšie, užiť si to a odohrať čo najviac zápasov. Je potrebné držať sa svojich cieľov a mať sny."Mladí Slováci si vybojovali účasť na svetovom šampionáte do 20 rokov počas vlaňajších domácich majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, keď v baráži zdolali Rakúšanov. Európu bude v Argentíne reprezentovať dovedna päť tímov - okrem Slovákov a Izraelčanov aj Angličania, Francúzi a Taliani.Ambasádorom tímu SR "20" je niekdajší reprezentačný útočník Martin Jakubko . "Na kempe pred MS sa vytvorila dobrá partia. Kolektív je dosť silný a tréneri si hráčov rozobrali. Verím, že hráči si vybrali tých, ktorí budú platní na šampionáte," prezradil vo štvrtok. Do dejiska šampionátu cestuje skôr a chce pripraviť prostredie pre slovenský tím, aby ich príchod prebehol čo najhladšie.