Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. mája 2026

V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí


Tagy: Dobrovoľníci Stredné školy Týždeň dobrovoľníctva Základné školy

Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka



Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času.


V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1 000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3 300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi.

Zapojenie stredných a základných škôl


„Počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany,“ povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja (DCTK), ktoré kampaň koordinuje v Trnavskom kraji.

Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Najväčšia dobrovoľnícka iniciatíva sa konala v Piešťanoch, kde až 217 študentov gymnázia pomáhalo na viacerých stanovištiach čistiť a skrášľovať mesto. Zapojila sa aj Základná škola s materskou školou Horné Orešany, kde sa konalo až päť dobrovoľníckych aktivít.

Napríklad deviataci natierali plot športového areálu. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli rôznym neziskovým organizáciám. Za zmienku stojí aj účasť samospráv. Napríklad mestu Hlohovec sa vďaka dobrovoľníkom podarilo sčasti vyčistiť roky zanedbané zámocké skleníky z 18. storočia.

Spolupráca s centrami


Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami.

Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzeá, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít – od úprav exteriérov, maľovania a hrabania, až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení, či kreatívne dielne pre deti aj dospelých.

Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času.


Zdroj: SITA.sk - V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľníci Stredné školy Týždeň dobrovoľníctva Základné školy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trump tvrdí, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla „perfektne“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 