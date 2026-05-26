Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
Včera Archív správ
26. mája 2026
V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí
Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka
26.5.2026 (SITA.sk) - Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času.
V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1 000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3 300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi.
„Počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany,“ povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja (DCTK), ktoré kampaň koordinuje v Trnavskom kraji.
Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Najväčšia dobrovoľnícka iniciatíva sa konala v Piešťanoch, kde až 217 študentov gymnázia pomáhalo na viacerých stanovištiach čistiť a skrášľovať mesto. Zapojila sa aj Základná škola s materskou školou Horné Orešany, kde sa konalo až päť dobrovoľníckych aktivít.
Napríklad deviataci natierali plot športového areálu. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli rôznym neziskovým organizáciám. Za zmienku stojí aj účasť samospráv. Napríklad mestu Hlohovec sa vďaka dobrovoľníkom podarilo sčasti vyčistiť roky zanedbané zámocké skleníky z 18. storočia.
Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami.
Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzeá, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít – od úprav exteriérov, maľovania a hrabania, až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení, či kreatívne dielne pre deti aj dospelých.
Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9 450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času.
Zdroj: SITA.sk - V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
