Slávnosť krátkeho filmu uvádza viaceré slovenské snímky v predpremiére.





Podujatie otvára výber krátkometrážnych filmov slovenských autorov. "Naším hlavným cieľom, ktorý sme si v našom občianskom združení Disco Sailing vytýčili, je propagácia slovenských krátkometrážnych filmov doma aj v zahraničí. Mrzí nás, že na Slovensku neexistuje veľa príležitostí spoznať filmy nastupujúcej generácie slovenských tvorcov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli priniesť na Slovensko medzinárodnú iniciatívu Deň krátkeho filmu, z ktorej sa neskôr stala Slávnosť," vysvetľuje organizátorka Alexandra Gabrižová.V úvode prehliadky sa tak diváci môžu tešiť na filmové pásmo Matrac z pamäťovej peny, v ktorom sa predstavia viaceré slovenské filmy v predpremiérach. Blok otvára film Chlieb náš každodenný o rodine, ktorá pozná iba jeden (tradične slovenský) typ riešenia situácií. "Režisérka Alica Bednáriková a jej štáb na seba upriamili pozornosť už predchádzajúcim filmom Nuda, ktorý bol jedným z festivalovo najúspešnejších majoritne slovenských krátkych filmov minulého roka. V programe máme zastúpenie hraných filmov, dokumentov aj animácie, spomedzi ktorých zmienim ešte V plytkej vode režiséra Mareka Moučku, ktorý sme v kontexte načasovania naprogramovali ako istý 'vianočný špeciál' na záver," dodáva Gabrižová.Sobotný program pokračuje blokom filmov Minútu denne, ktorý sa mal pôvodne premietať vlani. "Ten blok si zaslúži vidieť čo najviac ľudí. Je plný slobody, tanca a hudby a je stvorený pre tieto pandemické časy. Nechceli sme ho nechať ležať prachom, takto sa budú môcť diváčky a diváci nechať unášať vlastným rytmom u seba doma," hovorí Erika Paulinská z Disco Sailing. V programe figuruje aj premietanie pásma Girls in Film, ktoré tento rok prináša výber krátkych filmov českých a slovenských filmárok. "Filmy z kolekcie Girls in Film patria neodmysliteľne k Slávnosti krátkeho filmu a sú jednoznačnou diváckou srdcovkou, ktorá uzatvára slávnostné podujatie," dodávajú organizátorky.Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Toto podujatie sa spravidla koná 21. decembra, v najkratší deň v roku, ktorý je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.