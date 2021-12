Adam Ďurica vydáva nový album Naše hriechy

Spevák a skladateľ Adam Ďurica vydáva nový album, ktorý nesie meno jeho aktuálneho hitu Naše hriechy. Skladba, na ktorej hosťuje Emma Drobná, je aktuálne najhranejšou slovenskou skladbou v rádiách. Okrem toho obsahuje aj skladby, ktoré Adamovi poslucháči už dobre poznajú nielen z rádií, ale aj z koncertov. Pravdupovediac, Medzi nami či Vlci. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.





„Na albume sme pracovali do poslednej chvíle, a chcel som ho vydať ešte tento rok. Veď od môjho ostatného albumu už ubehli tri roky. Pracoval som na ňom spoločne s Lacom Rychtárikom, Matejom Turcerom,“ približuje vznik albumu Adam.„Môžem povedať, tak ako som už to hovoril niekoľkokrát, že tento album je začiatok mojej novej hudobnej etapy, tak ako tomu nasvedčovali aj moje predchádzajúce single. A som naozaj veľmi rád, že ju poslucháči prijali. Predsa len sme už starší, dospelejší a za posledné obdobie aj poučenejší a skúsenejší. Osobne vnímam tento album ako výrazný posun vpred či už autorsky, zvukovo a producentsky. Na albume je doposiaľ najviac textárov, takže myslím si, že to je cítiť aj na vybraných témach a rôznorodej lyrike. Považujem to za svoj doteraz najvyzretejší album,“ dodáva Adam.