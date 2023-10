Slávnostné otvorenie v Chomutove: Jungheinrich oficiálne otvára svoj nový závod v Českej republike

Nový závod na výrobu vysokozdvižných vozíkov na ploche 37 000 m2



12.10.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť Jungheinrich 9. Októbra 2023 slávnostne otvorila svoj najnovší závod na výrobu manipulačnej techniky v Chomutove (Česká republika). Z areálu s rozlohou 37 000 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza približne 85 kilometrov severozápadne od Prahy, urobí spoločnosť v budúcnosti centrum výroby vozíkov. V rámci projektu v hodnote 60 miliónov eur vznikne viac ako 350 nových pracovných miest. Už v júni začala spoločnosť Jungheinrich v Chomutove vyrábať prvý typ vozíka, a to vysokozdvižný vozík ETV 216i. Tento závod je najnovším z dvanástich výrobných závodov spoločnosti Jungheinrich na celom svete a je ústredným prvkom zvyšovania efektívnosti a ziskovosti v rámci stratégie 2025+.Sabine Neuß, technická riaditeľka spoločnosti Jungheinrich AG, hovorí: "Náš nový závod v Chomutove je jedným z najmodernejších výrobných zariadení na vysokozdvižné vozíky na svete a posunie našu výrobu na vyššiu úroveň. Rozširujeme kapacity v rámci našej výrobnej siete v Európe a zabezpečujeme, aby sme aj v budúcnosti mohli uspokojiť neustále rastúci dopyt po našej manipulačnej technike."Počnúc modelom ETV 216i sa celá výroba vysokozdvižných vozíkov postupne presunie do závodu v Chomutove. Jiří Rösner, riaditeľ závodu v Chomutove, Jungheinrich Chomutov s.r.o., dodáva: "V súčasnosti sa v Chomutove vyrába viac ako 100 kusov vysokozdvižných vozíkov: "Sme radi, že sa môžeme stať súčasťou rodiny Jungheinrich a pokračovať v písaní úspešného príbehu vozíkov tu v Chomutove. Náš silný miestny tím sa naďalej rozrastá, aby sme túto víziu premenili na skutočnosť."Od svojho uvedenia na trh pred takmer piatimi rokmi sa model ETV 216i stal najpredávanejším modelom spoločnosti Jungheinrich. Vďaka revolučnej konštrukcii vozíka sa tento vysokozdvižný vozík vyznačuje zlepšenou ergonómiou a je podstatne kompaktnejší ako iné vysokozdvižné vozíky. ETV 216i je prvý vysokozdvižný vozík na svete so zabudovanou lítium-iónovou batériou a bol vyvinutý v Norderstedte. Po presťahovaní do Chomutova spoločnosť Jungheinrich využije kapacity, ktoré sa uvoľnia v závode v Norderstedte, na rozšírenie svojho výrobného portfólia o časti ďalších vysokozdvižných vozíkov, čo umožní ďalší rast.Pri projektovaní nového závodu v Chomutove kládla spoločnosť Jungheinrich osobitný dôraz na efektívnosť a udržateľnosť. Celý závod, od pracovísk až po komplexné výrobné zariadenia, zahŕňa najmodernejšie technológie: Okrem plne automatizovaného centra na detailné spracovanie kovov je napríklad vybavený inovatívnou lakovacou linkou, ktorá súčasne využíva menej energie aj materiálu na vysokokvalitné práškové lakovanie. Výroba a montáž s digitálnym asistenčným systémom pre zamestnancov závodu majú za cieľ zabezpečiť efektívnosť a kvalitu. Okrem iného sa to dosahuje aj využívaním umelej inteligencie.Energeticky efektívny a CO2 optimalizovaný závod v Chomutove je nielen najnovším, ale aj najudržateľnejším, aký kedy spoločnosť Jungheinrich postavila. Okrem využívania ekologickej elektrickej energie a inštalácie tepelných čerpadiel zabezpečuje ďalšie úspory energie špeciálna tepelná izolácia v kancelárskych priestoroch. Spoločnosť Jungheinrich dokázala znížiť spotrebu vody pomocou zariadenia na zber dažďovej vody. Okrem toho sa závod nachádza na 1,5-hektárovej zelenej ploche s pôvodnými kríkmi a stromami, čím prispieva k podpore miestnej biodiverzity.Spoločnosť Jungheinrich otvorila svoju prvú obchodnú pobočku v Českej republike v roku 1992. Tam je spoločnosť zastúpená okrem nového závodu tromi obchodnými miestami. Celkovo obchodná pobočka zamestnáva viac ako 360 zamestnancov. V Českej republike je spoločnosť Jungheinrich uznávaná ako jeden z najlepších dodávateľov vysokozdvižných vozíkov.Foto: Mgr: Oficiálne otvorenie závodu Jungheinrich v Chomutove. Zľava doprava: Nils Sander (riaditeľ závodu Jungheinrich Norderstedt), Jiří Rösner (riaditeľ závodu Jungheinrich Chomutov) a Sabine Neuß (technická riaditeľka spoločnosti Jungheinrich).Informačný servis