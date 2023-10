Haváriu auta s migrantmi v Maďarsku neprežili dvaja ľudia, ďalších šesť utrpelo zranenia (foto)

Nárast nelegálnej migrácie v ostatnom období viedol k tomu, že Slovensko zaviedlo kontroly na hraniciach s Maďarskom. Rovnako na hraniciach so Slovenskom zaviedli kontroly Poľsko, Česko a Rakúsko.





12.10.2023 (SITA.sk) - Dvaja ľudia zomreli a šesť vo štvrtok ráno utrpelo zranenia pri nehode auta pri maďarskom meste Kiskunmajsa neďaleko hranice so Srbskom. Vozidlo prevážalo nelegálnych migrantov, keď narazilo do stromu.Incident sa stal okolo 3:00. Maďarská polícia uviedla, že vodič vozidla, ktoré malo francúzske evidenčné číslo, ušiel, keď sa ho policajti pokúsili zastaviť na kontrolu. V zákrute však stratil kontrolu a vozidlo narazilo do stromu a prevrátilo sa.Hovorca záchrannej služby József Hangai informoval, že dvaja pasažieri vo vozidle zomreli na mieste a šiestich zranených previezli do nemocníc.Prvotné informácie podľa polície naznačujú, že vozidlo riadil prevádzač, ktorý viezol migrantov.