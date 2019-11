Slávny francúzsky šéfkuchár sa súdi so sprievodcom Michelin o hviezdu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nanterre 27. novembra (TASR) - Pred súdom vo francúzskom meste Nanterre sa začalo v stredu pojednávanie v prípade, v ktorom francúzsky šéfkuchár Marc Veyrat žaluje sprievodcu reštauráciami a hotelmi Michelin za to, že jeho reštaurácii La Maison des Bois pri hodnotení v januári odobral jednu hviezdičku.Agentúra AFP napísala, že ak Veyrat súdny spor vyhrá a donúti Michelin, aby odovzdal svoje tajné poznámky o návšteve jeho inšpektora v reštaurácii a odhalil aj metódy ich práce, môže to spôsobiť zemetrasenie vo svete reštaurácií a poslúžiť ako precedens pre ostatných kuchárov nespokojných so svojím hodnotením.Ako informovala AFP, Veyrat tvrdí, že inšpektor Michelinu bol nekompetentný a v suflé, ktoré si na testovanie objednal, nesprávne identifikoval použitý syr ako anglický čedar.Šéfkuchár sa pritom hrdí, že vo svojej kuchyni používa iba potraviny francúzskeho pôvodu vrátane syrov.Ako odškodné za utrpenú škodu si Veyrat súdnou cestou vymáha symbolické jedno euro a splnenie svojich požiadaviek týkajúcich sa práce inšpektorov a ich tajných misií.Právnik gastronomického sprievodcu Richard Malka v rozhovore pre AFP ešte pred začiatkom súdneho pojednávania označil celú kauzu za "grotesknú".Uviedol, že francúzska "justícia má čo robiť, nie sa starať o urazené ego pána Veyrata, ktorý sa zaujíma o podmienky pripisovania hviezd, keď ich stratí, a na počudovanie nie vtedy, keď ich získa".Právnik sa odvolal aj na právo kritizovať verejne známeho človeka, a to "najmä keď ponúka jedlo za 500 eur". Argumentoval i v ústave zakotvenou slobodou slova. Podľa Malku je Veyrat "narcistickou divou" trpiacou "patologickým egotizmom".Michelinský sprievodca žiada od šéfkuchára náhradu trov súdneho konania vo výške 30.000 eur.Veyrat (69) sa preslávil tzv. botanickým varením, keďže do jedál používa divo rastúce byliny nazbierané v horách vo svojom rodnom regióne Horné Savojsko. Tvrdí, že posledné hodnotenie Michelinovho sprievodcu ho "zničilo", na osem mesiacov upadol do "depresie" a jeho kuchárom "zostali len oči pre plač".Napriek kauze, ktorá má vo francúzskych médiách pomenovanie Cheddargate, reštaurácia La Maison des Bois figuruje v michelinskom sprievodcovi pre rok 2019. Je zaradená medzi 85 reštauráciami ocenenými dvoma hviezdičkami.