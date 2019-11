Vášáryová: Šťastný nový rok by mal divákom priniesť pohodu, dať lásku

Na archívnej snímke Emília Vášaryová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Do kín mieri vianočná romantická komédia Šťastný nový rok. Slovenskú filmovú novinku natočil režisér Jakub Kroner v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu, pod ktorý sa podpísala Adriana Kronerová, sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.prezradil genézu vianočnej komédie Kroner, ktorý zaznamenal mimoriadny úspech v slovenských kinách už v roku 2009 so svojím debutom Bratislavafilm. Na svojom konte má aj úspešnú snímku Lóve (2011) či animovaný titul Lokalfilmis (2015). Nakrúcanie úplne iného žánru 32-ročného režiséra podľa vlastných slov bavilo:Tvorcovia, ktorým primárne išlo o to, aby si aj diváci v kine oddýchli, obsadili do snímky zostavu výrazných osobností českého a slovenského filmového plátna. Hlavné ženské postavy boli napísané priamo pre štvoricu herečiek Táňu Pauhofovú, Antóniu Liškovú, Zuzanu Norisovú a Gabrielu Marcinkovú. Do tejto základnej zostavy pridali herecké legendy Emíliu Vášáryovú a Jiřího Bartošku.uviedla v stredu pred bratislavskou premiérou Vášáryová.Kroner priznal, že spolupráca s jednou z najobľúbenejších herečiek českej divadelnej, televíznej a filmovej scény, ktorú pozná od detstva, bola pre neho výzvou i splneným snom:Ponuku hrať v snímke Šťastný nový rok prijali aj herci, ako Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Jakub Prachař a Petr Vaněk či špeciálni hereckí hostia – držiteľka titulu najlepšej európskej herečky Alexandra Borbély a obľúbený maďarský herec Ervín Nagy.Adriana Kronerová pre TASR priznala, že myšlienka vytvoriťprišla už pred ôsmimi rokmi.dodala s tým, že prvá klapka padla v decembri 2018.uzavrela scenáristka a producentka filmu, ktorý vstúpi do kinodistribúcie 5. decembra.