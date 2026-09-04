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 24hod.sk    Šport

04. septembra 2026

Slávny klub z Bordeaux zostáva v 6. lige, FFF potvrdila jeho preradenie



Šesťnásobní majstri Francúzska sa pre finančné problémy "prepadli" až do šiestej ligy. Šesťnásobný francúzsky futbalový šampión tím Girondins Bordeaux v sezóne 2026/2027 hrať až v šiestej ...



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stade de bordeaux 676x419 4.9.2026 (SITA.sk) - Šesťnásobní majstri Francúzska sa pre finančné problémy "prepadli" až do šiestej ligy.


Šesťnásobný francúzsky futbalový šampión tím Girondins Bordeaux v sezóne 2026/2027 hrať až v šiestej najvyššej súťaži po tom, čo výkonný výbor Francúzskej futbalovej federácie (FFF) potvrdil ich preradenie. Podľa zdroja blízkeho federácii rozhodnutie potvrdilo súdne uznesenie z augusta, ktoré zakázalo Bordeaux hrať v štvrtej lige kvôli finančným nezrovnalostiam.

"Preklasifikovanie alebo prehodnotenie situácie Bordeaux nebolo možné podľa aktuálneho znenia našich predpisov. Federácia preto trvala na svojom rozhodnutí," uviedol zdroj.

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Stretnutie federácie sa konalo po zásahu francúzskej ministerky športu Mariny Ferrariovej, ktorá vo svojom liste prezidentovi FFF Philippemu Diallovi vyzvala na znovuotvorenie prípadu vzhľadom na históriu klubu a jeho prínos pre futbal. Federácia však nechcela vytvárať právny precedens ani narušiť spravodlivosť voči ostatným klubom, ktoré už začali sezónu.

Klub z Bordeaux je sankcionovaný za to, že nezabezpečil približne 10 miliónov eur potrebných na finančný rok 2025/2026 a tiež na sezónu 2026/2027, ako aj za neplnenie záväzkov týkajúcich sa splácania dlhov. Klubu založený v roku 1936 teraz hrozí konkurz, ak noví majitelia, ktorí v auguste naznačili možný príchod, stiahnu svoju podporu.

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Na svojom účte na platforme X klub vyjadril pobúrenie: "Výkonný výbor nerokoval o žiadosti klubu, ktorá mu bola zaslaná spolu so všetkými podpornými dokumentmi, neuskutočnilo sa žiadne hlasovanie. Tvrdiť, že došlo k zamietnutiu, keď kompetentný orgán ani nerokoval, nemá zmysel."

Girondins Bordeaux patrí medzi najvýznamnejšie futbalové kluby vo Francúzsku. Kariéru tam začínal súčasný tréner francúzskej reprezentácie Zinedine Zidane, klubovou akadémiou prešli aj Bixente Lizarazu či Christophe Dugarry, všetko majstri sveta z roku 1998.

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Po zostupe do Ligue 2 v roku 2022 a súdnej reštrukturalizácii v roku 2024 klub stratil profesionálny štatút a aj svoju renomovanú akadémiu.



Zdroj: SITA.sk - Slávny klub z Bordeaux zostáva v 6. lige, FFF potvrdila jeho preradenie © SITA Všetky práva vyhradené.

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