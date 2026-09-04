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04. septembra 2026
Izraelskí športovci nemôžu súťažiť na pretekoch v Severnom Írsku
Izraelskí triatlonisti na základe rozhodnutia organizátorov nemôžu absolvovať triatlon v Londonderry. Izraelskí triatlonisti sa mali počas prvého septembrového víkendu predstaviť na pretekoch ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Izraelskí triatlonisti na základe rozhodnutia organizátorov nemôžu absolvovať triatlon v Londonderry.
Izraelskí triatlonisti sa mali počas prvého septembrového víkendu predstaviť na pretekoch Európskeho pohára v severoírskom meste Londonderry, ale organizátori ich účasť napokon stopli. Údajne totiž prezentovali "silné stanoviská", podľa ktorých nemôžu podporiť účasť štyroch izraelských športovcov.
Členka legislatívneho zhromaždenia Severného Írska za pro-britskú Demokratickú unionistickú stranu Julie Middletonová označila zákaz štartu izraelských športovcov za „hrozný odraz Londonderry“. "Medzinárodná športová udalosť, ktorá mala predviesť pohostinnosť a otvorenosť nášho mesta, bude namiesto toho spájaná s vylúčením športovcov len preto, že sú Izraelčania,“ dodala.
Orgnizátori vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach uviedli, že o možnej účasti izraelských atlétov sa dozvedeli až po zverejnení predbežného zoznamu účastníkov na webe Svetového triatlonu. "Okamžite sme predložili silné pripomienky organizáciám Triathlon Ireland a Europe Triathlon a jasne vyjadrili, že nemôže za týchto okolností podporiť ich účasť. Pre úplnú jasnosť, športovci reprezentujúci Izrael v sobotu nebudú súťažiť na City of Derry Triathlon. Na tomto podujatí nebude žiadna izraelská reprezentácia,“ uviedli.
Zdôraznil tiež, že postoj nie je zameraný proti nikomu kvôli náboženstvu alebo etnicite, ale ide o „postoj týkajúci sa reprezentácie štátu Izrael v medzinárodnom športe a snahy prezentovať normalitu na medzinárodnej športovej scéne, zatiaľ čo Palestínčania naďalej trpia“.
Polícia Severného Írska vo vyhlásení uviedla, že sa "prostredníctvom sociálnych sietí dozvedela o možných protestoch súvisiacich s podujatím“. V minulosti sa už konali protesty proti futbalovým zápasom medzi Írskom a Izraelom v rámci Lige národov, ktoré však prebiehajú aj napriek tomu. Stretnutie Írsko - Izrael sa 4. októbra odohrá bez divákov na neutrálnom ihrisku v Srbsku.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí športovci nemôžu súťažiť na pretekoch v Severnom Írsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelskí triatlonisti sa mali počas prvého septembrového víkendu predstaviť na pretekoch Európskeho pohára v severoírskom meste Londonderry, ale organizátori ich účasť napokon stopli. Údajne totiž prezentovali "silné stanoviská", podľa ktorých nemôžu podporiť účasť štyroch izraelských športovcov.
Členka legislatívneho zhromaždenia Severného Írska za pro-britskú Demokratickú unionistickú stranu Julie Middletonová označila zákaz štartu izraelských športovcov za „hrozný odraz Londonderry“. "Medzinárodná športová udalosť, ktorá mala predviesť pohostinnosť a otvorenosť nášho mesta, bude namiesto toho spájaná s vylúčením športovcov len preto, že sú Izraelčania,“ dodala.
Orgnizátori vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach uviedli, že o možnej účasti izraelských atlétov sa dozvedeli až po zverejnení predbežného zoznamu účastníkov na webe Svetového triatlonu. "Okamžite sme predložili silné pripomienky organizáciám Triathlon Ireland a Europe Triathlon a jasne vyjadrili, že nemôže za týchto okolností podporiť ich účasť. Pre úplnú jasnosť, športovci reprezentujúci Izrael v sobotu nebudú súťažiť na City of Derry Triathlon. Na tomto podujatí nebude žiadna izraelská reprezentácia,“ uviedli.
Zdôraznil tiež, že postoj nie je zameraný proti nikomu kvôli náboženstvu alebo etnicite, ale ide o „postoj týkajúci sa reprezentácie štátu Izrael v medzinárodnom športe a snahy prezentovať normalitu na medzinárodnej športovej scéne, zatiaľ čo Palestínčania naďalej trpia“.
Polícia Severného Írska vo vyhlásení uviedla, že sa "prostredníctvom sociálnych sietí dozvedela o možných protestoch súvisiacich s podujatím“. V minulosti sa už konali protesty proti futbalovým zápasom medzi Írskom a Izraelom v rámci Lige národov, ktoré však prebiehajú aj napriek tomu. Stretnutie Írsko - Izrael sa 4. októbra odohrá bez divákov na neutrálnom ihrisku v Srbsku.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí športovci nemôžu súťažiť na pretekoch v Severnom Írsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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