Streda 3.9.2025
03. septembra 2025
Slávny muzikál Pomáda sa po 13 rokoch vracia na jeseň na Slovensko
V spolupráci s renomovaným pražským Divadlom Kalich prichádza inscenácia, ktorá spojí špičkových spevákov, tanečníkov a muzikantov v jednom predstavení.
Slovenská metropola zažije na jeseň návrat muzikálu, ktorý sa stal synonymom mladosti, slobody a energie. Kultová Pomáda (Grease) sa po trinástich rokoch opäť predstaví slovenským divákom. V spolupráci s renomovaným pražským Divadlom Kalich prichádza inscenácia, ktorá spojí špičkových spevákov, tanečníkov a muzikantov v jednom predstavení. Bratislavské STARS auditorium uvedie Pomádu 25., 26. a 27. septembra.
Muzikál Pomáda patrí k najúspešnejším titulom hudobného divadla. Jeho premiéra na Broadwayi v roku 1972 odštartovala fenomén, ktorý sa rozšíril na všetky kontinenty. V roku 1978 prišla legendárna filmová verzia s Johnom Travoltom a Oliviou Newton-John, ktorá priniesla skladby ako You‘re the One That I Want, Summer Nights či Greased Lightnin‘ a poznajú ich celé generácie.
Na Slovensku Pomádu uviedli v roku 2012 na scéne Heineken Tower Stage. V réžii a choreografii Jána Ďurovčíka sa stala jedným z najúspešnejších muzikálov sezóny, pričom divákov si získala nielen hereckými výkonmi, ale aj strhujúcou energiou. Vtedy sa na javisku predstavili aj slovenské hviezdy Nela Pocisková, Ján Slezák, Martin Hudec a tanečníci RDS Company pod vedením Ivety Tkáčovej.
Dej sa odohráva na fiktívnej americkej strednej škole Rydell High v 50. rokoch minulého storočia. Divák sleduje lásku medzi rebelom Dannym a slušnou Sandy, ich priateľstvá, malé zrady aj veľké zmierenia. Pomáda však nie je len romantickým príbehom, je to oslava mladosti, priateľstva a túžby po slobode, doplnená o nezameniteľnú rock‘n‘rollovú hudbu.
Režisér Ján Ďurovčík sa opäť postavil za kormidlo tejto inscenácie, pričom sľubuje moderný pohľad na legendárny muzikál, no s rešpektom k jeho originálnemu duchu. Spolupráca so Divadlom Kalich zaručuje vysokú produkčnú kvalitu, bohatú výpravu, pestré kostýmy a choreografie, ktoré diváka nenechajú sedieť pokojne v kresle. V postave Dannyho alternujú Přemysl Pálek, Pavel Klimenda, Roman Tomeš a Jan Kříž, v postave Sandy Eliška Machačová.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Pomada?ID_partner=60
