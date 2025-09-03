Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

03. septembra 2025

Video: Robert Burian & Robo Papp prinášajú skladbu Dobrá Nálada, ktorá rozdáva úsmevy


Hudba má schopnosť meniť nálady – a novinka Dobrá Nálada od producenta Roberta Buriana a speváka Roba Pappa je toho dôkazom.



Zdieľať
Video: Robert Burian & Robo Papp prinášajú skladbu Dobrá Nálada, ktorá rozdáva úsmevy

Už prvé tóny navodia pozitívny vibe, ktorý sa počas celého procesu tvorby niesol štúdiom Randal Group Production. Burian tam nahráva svoje skladby už roky a hovorí o ňom ako o mieste, kde sa vždy cíti doma.

Na skladbe sa podpísali aj hudobníci, ktorí posunuli atmosféru ešte ďalej – Zoli Tóth svojimi postrehmi a radami, a gitarista Jimi Cimbala, ktorého gitary dali piesni charakteristický drive.

Zaujímavosťou je, že skladba je naladená na frekvenciu 432 Hz – čo je pre hudbu netradičné, keďže väčšina dnešnej hudby používa 440 Hz. Ladeniu na 432 Hz sa pripisuje harmonickejší a prirodzenejší zvuk, ktorý má pôsobiť pokojnejšie a pozitívnejšie na ľudský organizmus. Viacerí hudobníci ho vnímajú ako „frekvenciu prírody“, keďže lepšie ladí s prirodzenými vibráciami sveta okolo nás. Aj vďaka tomu má skladba Dobrá Nálada jedinečný charakter, ktorý poslucháča doslova obklopí a vtiahne.

Dobrá Nálada nie je len názov – je to pocit, ktorý sa podarilo preniesť priamo do hudby. „Keď túto skladbu hrávam na vystúpeniach, vidím úsmevy na tvárach ľudí – a to je pre mňa ten najväčší dôvod, prečo hudbu robiť,“ hovorí Robert Burian.

Novinka má aj svoj videoklip, ktorý znásobuje energiu skladby a vizuálne podčiarkuje jej bezstarostnú a radostnú atmosféru. Burian a Papp veria, že Dobrá Nálada prinesie poslucháčom iskru radosti a stane sa soundtrackom k ich najlepším momentom.

Robert Burian feat. Robo Papp – Dobrá nálada:

 


