Streda 3.9.2025
03. septembra 2025
Video: Robert Burian & Robo Papp prinášajú skladbu Dobrá Nálada, ktorá rozdáva úsmevy
Hudba má schopnosť meniť nálady – a novinka Dobrá Nálada od producenta Roberta Buriana a speváka Roba Pappa je toho dôkazom.
Už prvé tóny navodia pozitívny vibe, ktorý sa počas celého procesu tvorby niesol štúdiom Randal Group Production. Burian tam nahráva svoje skladby už roky a hovorí o ňom ako o mieste, kde sa vždy cíti doma.
Na skladbe sa podpísali aj hudobníci, ktorí posunuli atmosféru ešte ďalej – Zoli Tóth svojimi postrehmi a radami, a gitarista Jimi Cimbala, ktorého gitary dali piesni charakteristický drive.
Zaujímavosťou je, že skladba je naladená na frekvenciu 432 Hz – čo je pre hudbu netradičné, keďže väčšina dnešnej hudby používa 440 Hz. Ladeniu na 432 Hz sa pripisuje harmonickejší a prirodzenejší zvuk, ktorý má pôsobiť pokojnejšie a pozitívnejšie na ľudský organizmus. Viacerí hudobníci ho vnímajú ako „frekvenciu prírody“, keďže lepšie ladí s prirodzenými vibráciami sveta okolo nás. Aj vďaka tomu má skladba Dobrá Nálada jedinečný charakter, ktorý poslucháča doslova obklopí a vtiahne.
Dobrá Nálada nie je len názov – je to pocit, ktorý sa podarilo preniesť priamo do hudby. „Keď túto skladbu hrávam na vystúpeniach, vidím úsmevy na tvárach ľudí – a to je pre mňa ten najväčší dôvod, prečo hudbu robiť,“ hovorí Robert Burian.
Novinka má aj svoj videoklip, ktorý znásobuje energiu skladby a vizuálne podčiarkuje jej bezstarostnú a radostnú atmosféru. Burian a Papp veria, že Dobrá Nálada prinesie poslucháčom iskru radosti a stane sa soundtrackom k ich najlepším momentom.
Robert Burian feat. Robo Papp – Dobrá nálada:
