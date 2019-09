Slávny muzikál zavíta do Košíc a do Bratislavy Foto: Snehulienka na ľade/OTA MRAKOTA Foto: Snehulienka na ľade/OTA MRAKOTA

Snehulienka na ľade v číslach:

50 000 divákov videlo predstavenia v minulej sezóne

93 minút trvá Snehulienkino dobrodružstvo na ľade

60 krasokorčuliarov a akrobatov účinkuje v muzikáli

10 m nad zemou sa vznášajú akrobati

110 kostýmov možno v priebehu predstavenia vidieť na ľadovej ploche

214 cm meria so svojimi korčuľami predstaviteľ trpaslíka

122 cm meria najmenšia účastníčka

17 pesničiek obsahuje CD Snehulienka na ľade

44 kilogramov ovocia a zeleniny sa zjedlo pri prvých nácvikoch v júli 2018

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (OTS) - Na vlastné oči ju bude možné vidieť v Košiciach 30. novembra a v Bratislave 7. decembra ešte v tomto roku. Zároveň sa v Česku vráti do Zlína, Pardubíc, Českých Budejovíc a do Třinca. Rozprávkový príbeh na ľade s kúzelnou atmosférou a živou hudbou, ktorý v minulom roku videlo za štyri mesiace viac ako 50 000 divákov, vypredal na svojom turné 11 najväčších hál v Českej republike. Ohlasy na muzikál sú skvelé naprieč všetkými vekovými kategóriami.Komediálne hudobno - tanečné spracovanie známej rozprávky stavilo na silný autorský tím pod vedením skúseného slovenského režiséra Jara Moravčíka. Svoje krasokorčuliarske umenie predvedú známi športovci. Snehulienku stvárňuje viacnásobná majsterka republiky v krasokorčuľovaní Ivana Buzková a v hlavnej mužskej úlohe tancuje Tomáš Verner, majster Európy z roku 2008. Úlohy holúbkov sa zhostil poľský tanečný pár Natalia Kaliszek a Maksym Spodyriev, ktorý na nedávnych majstrovstvách Európy obsadil piatu priečku. Snehulienke prepožičala svoj hlas Dara Rolins a princa naspieval David Gránský. Príbeh vyrozpráva pre slovenských divákov herečka Táňa Pauhofová.Hudbu k muzikálu zložil Vašo Patejdl a vtipnými textami ho doplnil Václav Kopta. Úchvatné svetelné a zvukové efekty zabezpečil Stanislav Kúšik, ktorý má za sebou mnoho rokov úspešnej práce na medzinárodných show svetovej úrovne. Nádherné kostýmy navrhla Ľudmila Várossová a o scénu sa postaral popredný slovenský výtvarník, scénograf a architekt Pavol Andraško.Milým prekvapením pre divákov budú iste aj pozvaní hostia, ktorí sa ukážu počas tohto predstavenia. Bratislava privíta Vaša Patejdla a Košice poctí záverečnou piesňou Dara Rolins.Tento okúzľujúci muzikál pricestuje na Slovensko v predvianočnom období, no už teraz si je možné zakúpiť lístky v sieti Ticketportal.