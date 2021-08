Slávny Stanleyho pohár zavíta do Košíc, prinesie ho tam obranca Erik Černák

Černák sa teší na stretnutie s fanúšikmi

Hokejista bude mať nabitý program

Oslavy nebudú také ako v minulosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Po šiestich rokoch sa slávna hokejová trofej Stanleyho pohár opäť "ukáže" na Slovensku. V utorok 31. augusta ju do Košíc prinesie obranca Erik Černák , ktorý s klubom Tampa Bay Lightning ovládol zámorskú NHL v ostatných dvoch sezónach. Vlani tento "hokejový grál" nemohol ukázať rodákom, všetko zhatila pandémia koronavírusu."Som veľmi rád, že sme v sezóne 2019/2020 s tímom získali Stanley Cup, naša snaha a nasadenie potvrdili kvalitu tímu Tampa Bay Lightning a v sezóne 2020/2021 sme víťazstvo obhájili. Ja sa už v tomto období sústredím najmä na tréning a kvalitnú prípravu na novú sezónu. Zároveň som rád, že môžem na jeden deň dopriať Košičanom radosť zo zisku trofeje a že sa budem môcť stretnúť s mojimi fanúšikmi," prezradil Černák prostredníctvom tlačovej správy organizátorov utorkového popoludnia v Košiciach.Program Erika Černáka so Stanleyho pohárom bude v Košiciach poriadne nahustený. Od 13-tej sa obaja predstavia na tlačovej konferencii, nasledovať bude súkromný obed hokejistu s rodinou a priateľmi. Obranca potom s trofejou zavíta medzi mladých hokejistov HC Košice a aj takouto formou ich chce motivovať k tvrdej práci na tréningoch.Fanúšikovia dostanú príležitosť od 15.50 do 16.40 h stretnúť sa s Erikom Černákom a trofejou vo vestibule košickej Steel arény. Hokejistu vzápätí prijme košický primátor Jaroslav Polaček , potom obranca zamieri do svojej základnej školy a tým sa oficiálny program Stanleyho pohára v Košiciach skončí."Vzhľadom k naozaj šibeničnému termínu, ktorý sme od NHL dostali na prípravu príchodu Stanley Cupu do Košíc, sa nám podarilo nastaviť oficiálne aj neoficiálne podujatia tak, že oslava v Košiciach bude dôstojná a prítomnosť trofeje si užijú rôzne cieľové skupiny. Žiaľ, objektívne okolnosti, akými sú pandémia, časová tieseň a dovolenkové obdobie, nám neumožnia zrealizovať oslavy tak, ako ich poznáme v prípade predošlých slovenských víťazov pohára. Zároveň veríme, že toto nie je posledný Erikov Stanley Cup a že pri tom najbližšom to už budeme môcť rozbaliť so všetkým, čo k takejto oslave patrí,“ povedal za organizátorov utorkovej akcie Róbert Schwarcz.