Laczkó si v hode diskom zlepšil kariérne maximum, Brazílčan Santos prekonal na paralympiáde v Tokiu rekord

Na ME získal striebro

Druhý pokus mu neuznali

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Úvodná súťaž paraatlétov na PH 2020 v Tokiu so slovenským zastúpením jej aktérovi medailu nepriniesla. Dušan Laczkó dosiahol v hode diskom v piatej sérii 41,37 m, ale výrazne zlepšené kariérne maximum mu stačilo iba na piate miesto.Zo zlatej medaily sa tešil Brazílčan Claudiney Batista dos Santos s paralympijskom rekorde 45,59 m. Kompletná osmička účastníkov v kategórii sediacich F56 prekonala nejaký druh rekordu.Dušan Laczkó prežil v dvadsiatke autonehodu s trvalými následkami. Zlomenina stavca s porušením miechy ho nadlho uväznila na vozík. Dnes dokáže chodiť po svojich s pomocou dvoch paličiek, no v súťaži musí byť pripútaní k vozíku podobne ako jeho súperi.Napriek tomu dokáže aj bez diskárskej otočky v kruhu, len švihom a silou poslať disk za 40 m hranicu. Začiatkom júna na ME v poľskom meste Bydgoszcz mu stačilo na striebro 39,82 m, teraz v Tokiu dosiahol o jeden a pol metra viac a skončil bez medaily.Už pri prvom pokuse si zlepšil osobný rekord z ME o meter na 40,91 m. Druhý mu rozhodcovia neuznali, v treťom hodil jediný raz pod 40 m. "Osobný rekord z úvodu ma potešil, Vedel som, že mám na neho natrénované. Škoda neplatného druhého pokusu,“ povzdychol si Laczkó na webe SPV.V spaľujúcom teple sa ešte vyburcoval ku krásnej sérii: 40,75 - 41,37 - 40,63. V tej chvíli svietila za jeho menom trojka. Lenže medaila mu nebola súdená. Ešte ďalší dvaja diskári, ktorí štartovali za ním, ho vytlačili z medailovej pozície.