Slávny Wimbledon pre koronavírus zrušili, doteraz sa turnaj nehral iba počas vojny

Djokovič ani Halepová tituly neobhája

Wimbledon bez divákov je vylúčený

1.4.2020 - Po presune antukového tenisového turnaja Roland Garros v Paríži na september/október zasiahol koronavírusový osud aj slávny Wimbledon, ale v ešte väčšej miere. Grandslamové podujatie na londýnskej tráve sa v roku 2020 neuskutoční vôbec.Organizátori podujatia v stredu informovali, že v termíne 29. júna - 12. júla sa v All Englad Clube nebude hrať, takže Srb Novak Djokovič a Rumunka Simona Halepová nebudú môcť obhájiť svoje lanské singlové triumfy.Najslávnejší a najstarší tenisový turnaj na sveta sa nebude konať vôbec, čo sa stane prvýkrát od II. svetovej vojny. Nasledujúca edícia Wimbledonu je plánovaná na 28. júna - 11. júla 2021.Wimbledon sa prvýkrát uskutočnil v roku 1877 a potom sa konal každý s výnimkou obdobia dvoch vojen (1915-1918 a 1940-1945)."Predtým bolo konanie nášho podujatia prerušené len v dôsledku svetových vojen, čo sme vážne brali do úvahy. Po dôkladnom zvážení všetkých scenárov sme presvedčení, že vzhľadom na globálnu krízu sme v konečnom dôsledku dospeli k správnemu rozhodnutiu zrušiť tohtoročný Wimbledon a namiesto toho sa môžeme sústrediť na to, ako využiť naše možnosti na pomoc ľudom z miestnych komunít i mimo nich," uviedol šéf organizátorského klubu Ian Hewitt.Už minulý týždeň All England Club v stanovisku uviedol, že odloženie dvojtýždňového turnaja by nebolo bez výrazného rizika a problémov súvisiacich s trávnatým povrchom. Zároveň vylúčil uskutočnenie Wimbledonu bez divákov.Osud zostávajúceho tohtoročného grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku (31. 8. - 13. 9.) je otázny.