Slečna Scarletová, detektív v sukni vyrieši každý prípad

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tiež obľubujete historické detektívky? V nasledujúcom článku vám ponúkneme tip na jednu, ktorá sa odohráva koncom 19. storočia a jej hlavnou hrdinkou je, na tú dobu pomerne netypicky - žena, slečna Eliza Scarletová.Londýn, 80. roky 19. storočia. Alebo aj Dublin, rok 2020. Čo majú tieto dva údaje spoločné? V prvom časopriestore sa odohráva nový seriála v tom druhom sa zasa natáčal. Či bol problém nájsť v preľudnenom Londýne miesto k filmovaniu scén, ktoré mali verne pôsobiť ako spred 140 rokov alebo by sa filmovanie v jednom z najľudnatejších miest sveta finančne nevyplatilo, to netušíme. Každopádne kulisy írskeho hlavného mesta pôsobia ako verná napodobenina starej verzie metropoly Albionu.Rovnako tak vierohodne pôsobia aj výkony hercov v hlavných úlohách seriálu. V úlohe Elizy Scarletovej sa predstaví Kate Phillipsová, ktorá sa preslávila najmä vďaka historickému seriálu Wolf Hall či snímky Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders), ale aj v populárnom seriáli The Crown. Úspešne jej sekunduje "Vojvoda" Stuart Martin, ktorý nie je skutočným vojvodom, ale "len" policajným inšpektorom Williamom Wellingtonom a Vojvoda je jeho prezývka. Tento herec zase zažiaril ako Silas v seriáli Jamestown. Do roly podvodníka Mojžíša bol zasa obsadený Ansu Kabia alebo aj Eddie Knight zo seriálu Svet v plameňoch.Eliza sa súkromným očkom nestala úplnou náhodou. Zaujímala sa o prácu detektíva už skôr nakoľko ju predtým vykonával jej otec, ktorý vlastnil detektívnu agentúru. Eliza nikdy nenaplňovala definíciu pravej dámy 19. storočia, splňujúcu očakávania konvenčnejších obyvateľov aj keď bola dostatočne šarmantná.Hneď na úvod umiera detektív Henry Scarlet a na jeho miesto nastupuje ambiciózna Eliza, ktorá okoliu smrť svojho otca tak trochu zamlčí. Výrazne jej v tom pomáha Vojvoda Wellington, v minulosti chránenec jej otca, ktorý začína brať vážne Elizine úmysly stať sa detektívkou až po tom, ako sa jej podarí vyriešiť zdanlivo nevyriešiteľný prípad. Vďaka nej je totiž oslobodený nevinný muž, ktorý bol nájdený na mieste činu vraždy so zakrvaveným nožom v ruke.Zatiaľ bola natočená prvá séria tohto seriálu, ktorú si budú môcť už čoskoro pozrieť aj slovenskí diváci, a ktorá mala v originálnom znení premiéru na jar tohto roka. Každý zo šiestich dielov seriálu prináša originálne zápletky, napätie ako aj mysteriózny nádych a jednoznačne v ničom nezaostáva za slávnejšími detektívkami tej doby, v ktorých sa objavuje najčastejšie nechválene známa reálna postava Jacka Rozparovača.Skvelé zápletky zo seriálusi môžete pozrieť každý utorokTrailer:Informačný servis