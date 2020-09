Zubná pasta a rakovina prsníka? Prepojenie vás možno prekvapí

Došla zubná pasta? Je čas na samovyšetrenie

Pravidelná prevencia je základ

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s naším zdravím je každá prevencia dôležitá a často môže doslova zachrániť život. V prípade rakoviny prsníka tak môžeme známe tvrdenie len potvrdiť. Tento druh karcinómu totiž na Slovensku patrí k tým najčastejším. Ročne sa prejaví asi u sedemtisíc žien. Zhruba u 90 % žien sa rakovina prsníka našťastie odhalí včas, na čom má najväčšiu zásluhu práve prevencia.Prevencia by mala začať samovyšetrením pŕs. Optimálne je vykonávať ju raz mesačne, teda približne vtedy, keď sa vám minie zubná pasta. Aj napriek tomu, že prevencia môže zachrániť život, mnoho žien na ňu zabúda. Na dôležitosť samovyšetrenia poukazuje v rámci kampane značka zubných pást Sensodyne spolu s neziskovou organizáciou Loono. Už druhý rok tak všetkým ženám pripomína, že samovyšetrenie prsníkov zaberie len pár minút a rozhodne by sa na neho nemalo zabúdať. Keďže tuba zubnej pasty vydrží približne mesiac, zakaždým, keď dôjde, budete vedieť, že je potrebné prehmatať si prsia.Domnievame sa, že prevencia je dôležitá vo všetkých smeroch, nech sa to už týka zubov, alebo bezpochyby dôležitej témy, akou je prevencia rakoviny prsníka. Aj preto nadväzujeme na projekt, ktorý spúšťame už po druhýkrát. Cieľom je zvýšiť povedomie o samovyšetrení pŕs,” komentuje projekt brand manažérka za značku Sensodyne, Eliška Jurková. "Vieme, že zubná pasta vydrží zhruba mesiac a práve raz mesačne by mala každá žena vykonať samovyšetrenie prsníkov. Preto aj tento rok pokračujeme v kampani ‘Došiel Sensodyne? Siahni si na prsia‘. Veríme, že táto osveta a naša veľmi praktická pomôcka bude ženám naďalej pripomínať, ako veľmi je samovyšetrenie dôležité,” dodáva.Nezisková organizácia Loono je tím mladých lekárov, študentov lekárskych fakúlt a niekoľko nadšencov, ktorí už v oblasti reprodukčného zdravia, prevencie onkologických a kardiovaskulárnych ochorení vyškolili viac ako 80-tisíc ľudí."Sme veľmi radi, že už druhý rok spolupracujeme s výrobcom zubných pást Sensodyne a môžeme v rámci tohoto projektu spoločne informovať všetky ženy o dôležitosti samovyšetrenia pŕs ako prevencie pred rakovinou,” hovorí riaditeľka organizácie Loono, Mgr. Bianka Sigmundová. "Uvítame každú aktivitu a originálny nápad ako ženám pripomínať, aby na svoje prsia nezabúdali. A prepojenie so zubnou pastou skutočne funguje. Prevencia je téma, ktorou sa už dlhú dobu zaoberáme a veríme, že kampaň, do ktorej vstupujeme už po druhýkrát, opäť prinesie dobré výsledky,” dopĺňa.Samovyšetrenie pŕs nie je jednorázová záležitosť, myslieť na svoje prsia by sme mali celoročne. Október je však mesiac, v ktorom si po celom svete pripomíname problematiku zhubných nádorov pŕs. Ani značka zubných pást Sensodyne na dôležitú osvetu nezabúda. Celá kampaň štartuje v auguste, kedy začnú vychádzať články plné dôležitých a zaujímavých informácií, týkajúcich sa prevencie. Nové marketingové nástroje zastupuje spolupráca s vybranými influencerkami, ktoré celú osvetu podpori - napríklad Ivana Petrušová alias Sweet Lady Lollipop, Vanda Janda či Natália Hatalová.Kampaň bude vrcholiť práve v októbri, kedy značka Sensodyne daruje 10 centov z každého predaného produktu organizácii Loono na program prevencie. V priebehu mesiaca október bude mať kampaň taktiež silnú reklamnú podporu, ktorá pobeží na známych televíznych kanáloch na Slovensku.Súčasťou kampane bude aj event s workshopom, zameraným na prevenciu rakoviny prsníka. Značnú podporu bude možné vidieť tiež na obchodných reťazcoch, v ktorých značka kladie dôraz na silnú vizibilitu prostredníctvom propagačných materiálov.Informačný servis