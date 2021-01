Sledovanie novinárov je hrubým zneužitím moci, existuje spoločenská objednávka na ich ochranu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Opätovne sa objavuje spoločenská objednávka, aby boli prijaté kroky na ochranu novinárov, a to aj prostredníctvom doplnenia konkrétnych legislatívnych noriem. Pre agentúru SITA to povedal predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský.Reagoval tak na medializované informácie o tom, že novinárku Denníka N Moniku Tódovú opäť sledujú a podľa denníka o tom mohol vedieť aj predseda strany S mer - sociálna demokracia (Smer-SD) „Nakoľko ide o podozrenie zo sledovania a v tomto prípade prebiehajú podľa našich informácií procesné úkony, nebudeme sa k práci orgánov činných v trestnom konaní vyjadrovať. Nakoľko ale existujú oprávnené obavy z toho, že sú určité informácie posúvané lídrom politických strán, máme za to, že takéto konanie je v hrubom rozpore s princípmi demokratického štátu a ide o hrubé zneužitie moci,” povedal Modrovský. Doplnil, že takéto procesy zasahujú do nezávislosti žurnalistiky, práce konkrétnych novinárov ako aj redakcií.Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) počas týždňa na sociálnej sieti uviedla, že nový mediálny zákon, ktorý pripravujú, by mal zakotvovať ústavnú ochranu novinárov pri výkone ich povolania a zdrojov.