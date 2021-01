Analytik Ivan Bošňák skritizoval vyhlášku, ktorá vyšla pred Vianocami, o tom, že ľudia pozitívne testovaní na nový koronavírus môžu ísť do obchodu s respirátorom a nakúpiť si.

Slovensko potrebuje v boji proti pandémii pokračovať v prísnom lockdowne. Ďalej by sa malo komunitne testovať v ohniskách. Tretím úspechom na zvládnutie pandémie je vakcinácia. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dátový analytik z občianskej platformy Dáta bez pátosu Ivan Bošňák. Infektológ, prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Krčméry si vie predstaviť, že by do Veľkej noci boli zaočkovaní najmä seniori ako kritická skupina.



S momentálnymi opatreniami je Slovensko podľa Bošňáka na dobrej ceste. Vidieť určité náznaky poklesu kriviek. V niektorých okresoch sa situácia stabilizovala, tvrdí.



Na margo toho, prečo sprísnenie opatrení neprišlo ešte pred Vianocami, Krčméry uviedol, že ústredný krízový štáb sa nevedel dohodnúť, či bude skôr plošné testovanie a potom lockdown, alebo naopak. "Bola tam diskusia o postupnosti krokov," poznamenal Krčméry. Efekt by bol podľa neho podobný.



Bošňák skritizoval vyhlášku, ktorá vyšla pred Vianocami, o tom, že ľudia pozitívne testovaní na nový koronavírus môžu ísť do obchodu s respirátorom a nakúpiť si. "Pozitívnych treba izolovať," zdôrazňuje. Zároveň navrhuje, aby sa nasadila armáda alebo kuriéri, ktorí by nosili nakazeným jedlo či zdravotnícke potreby.

V súvislosti s očkovaním Bošňák uviedol, že prvá očkovacia skupina má približne 286.000 ľudí. To sú prvá línia a ľudia nad 90 rokov. "Ak sme zaočkovali dodnes vyše 54.000 ľudí, tak to by sme mali zvládnuť za tri dni," konštatuje.



Do diskusie sa zapojil aj vedec a evolučný biológ Jaroslav Flegr z Prahy, ktorý predpokladá, že sa objavia aj ďalšie mutácie nového koronavírusu. "Je dôležité, ako rýchlo sa budú šíriť a ako bude rásť ich zastúpenie a tiež reprodukčné číslo," poznamenal vedec. Vláda by sa teraz podľa Flegra mala snažiť o to, aby sa nemocnice vyprázdnili čo najskôr a lekári si vydýchli. Mala by sa "modliť, aby mutácie prišli čo najneskôr".



"Bojím sa, že do mesiaca začnú veľmi silno stúpať počty nakazených a počty hospitalizovaných aj umierajúcich. Treba sa na to pripraviť. Treba to vydržať, zatnúť zuby a nebyť populistami," hovorí český evolučný biológ. Na margo sprísňovania opatrení Flegr skonštatoval, že politici chcú vyhrať aj ďalšie voľby a stoja tak pred dilemou. Pokiaľ opatrenia nezavedú, budú zomierať ľudia a budú plné nemocnice. Keď sa zavedú a nebude nič zo zlých scenárov, voliči si budú pamätať to, že sa všetko zavrelo zbytočne.



Flegr zároveň informoval, že v Česku existuje projekt na plošné skríningové testovanie PCR testami. Je o tretinu lacnejšie, rýchlejšie a senzitivita testu je lepšia ako pri antigénových testoch. "Autor projektu je ochotný ponúknuť know-how Slovensku," podotkol.