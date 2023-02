SLEDUJEME ONLINE: Kalamita je stále vyhlásená v Žilinskom kraji a pod Tatrami

Na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) platí aj v sobotu mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásila Správa ciest ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Upozornila na silný vietor a pretrvávajúce sneženie, v niektorých oblastiach napadlo počas 24 hodín viac ako pol metra snehu.



"Odporúčame vodičom, aj vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia, aby obmedzili jazdu vozidlom aj dnes iba na nevyhnutné účely. Všetky naše vozidlá a vodiči sú aj počas soboty v teréne v nepretržitej prevádzke. Na cestách prvej, druhej a tretej triedy, obchvatu Oravského Podzámku, Trstenej, Hornej Štubne a robíme maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť vozoviek," uviedla Lacová.



Podotkla, že napriek maximálnemu úsiliu cestárov je aj naďalej najkomplikovanejšia situácia na horských priechodoch. "Momentálne sú pre nákladné vozidlá neprejazdné horské priechody Čertovica, Šturec, Kremnické Bane, Fačkovské sedlo, Javorník, Makov, Trstená, Príslop, Brestová, Jasná, Nová Bystrica – Oravská Lesná, Jasenovo, Huty, Rovná Hora, Semeteš a Klokočov," dodala hovorkyňa ŽSK. Pre nákladné vozidla nad desať metrov dĺžky uzatvorili aj horský priechod Donovaly, horský priechod Dobšiná je uzatvorený pre dopravu nad 3,5 tony.



Vyhlásená kalamita pre sneženie teda stále platí na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí. Rovnako tiež v Poprade, Kežmarku, Martine a Turčianskych Tepliciach. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneh komplikuje dopravu aj na ďalších miestach Slovenska.

Policajná snímka z miesta nehody kamiónu.

Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

V Ružomberku sú prejazdné všetky dôležité cestné úseky a chodníky

Diaľnicu pod Tatrami uzavreli, zrazilo sa tam približne 30 áut

Následky kalamity v Žilinskom kraji odstraňovalo 79 hasičov

V Žiline trvá mimoriadna situácia, dopravu komplikuje sneženie a silný vietor

Ministerstvo vnútra: V súvislosti so snežením a vetrom je vyhlásených 83 mimoriadnych situácií

V severných okresoch západného a stredného Slovenska je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov. V Námestove na cestách tretej triedy treba počítať tiež s tvorbou snehových jazykov. Mrznúce mrholenie je v Čebovciach a vo Veľkom Krtíši.Cestári tiež upozornili, že cesty tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou a v Lučivnej sú pre silný vietor a záveje uzatvorené. Cesta druhej triedy medzi Srdiečkom a Bystrou je zjazdná len so snehovými reťazami. Tie sú nutné pre vozidlá nad 3,5 tony aj na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.Zelená vlna RTVS informuje, že dopravu komplikujú aj popadané stromy na viacerých miestach Slovenska. Zasnežené a neupravené cesty sú tiež v okolí Prešova. S hustým snežením a neupravenými cestami treba počítať tiež na horskom priechode Fačkov a Čertovica.V Ružomberku sú prejazdné všetky dôležité cestné úseky a chodníky. Sneh na nich priebežne odhŕňajú mechanizmy Technických služieb Ružomberok (TSR). Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.Doplnilo, že od piatku (3. 2.) poludnia pracujú v treťom stupni pohotovosti. "Vonku je všetka technika, ktorú majú TSR k dispozícii, pomáhajú aj mechanizmy PD Ludrová a Povodia Váhu. V súvislosti s poveternostnými podmienkami trvá v meste mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil krízový štáb. Stále sneží a najbližšie hodiny ukazujú, že situácia nebude iná. Je potrebné sa na to pripraviť. Platia výstrahy pred silným vetrom, hustým snežením a poľadovicou," upozornilo mesto."Ak nemusíte, necestujte. Vodičov opäť prosíme, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky, chodcov o väčšiu ostražitosť na chodníkoch," zdôraznilo mesto.V Ružomberku a mestských častiach zápasia mechanizmy zimnej údržby so snehom na 86 kilometroch ciest a 62 kilometroch chodníkov. "Kým sa poveternostná situácia nezmení, budeme pravdepodobne opäť čeliť tomu, že vyčistené a zjazdné úseky budú pod snehom v dôsledku hustého sneženia," dodalo mesto.Diaľnica pod Tatrami je v oboch smeroch v súčasnosti uzavretá. Polícia na sociálnej sieti informovala, že potom, čo sa ju podarilo sprejazdniť po nehode ôsmich áut, sa v úseku Spišský Štvrtok - Poprad zrazilo ďalších približne 30 áut. Nehoda sa podľa polície zaobišla bez vážnejších zranení. Uzavreté sú pre kalamitu aj ďalšie úseky ciest."Cesta od Šarpanca v smere na Rakúsy, Mlynčeky - Kežmarok je uzavretá z dôvodu poveternostných podmienok. Od obce Spišský Štvrtok smer Hrabušice je cesta uzatvorená v oboch smeroch, je tam uviaznutý autobus a viac vozidiel. Diaľnica D1 je v smere od tunela Bôrik na Janovce, taktiež v smere od Spišského Štvrtka smer Poprad uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti a silného vetra," uvádza polícia. Z rovnakých dôvodov aktuálne platí uzávierka cesty I/18 Janovce - Hozelec - Poprad v oboch smeroch.Od obce Krajná Poľana od križovatky s obcou Krajná Bystrá je uzatvorená cesta v smere na hraničný priechod Vyšný Komárnik, a to až do odstránenia snehu z vozovky. Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec až do obce Žakovce je vzhľadom na poveternostné podmienky taktiež neprejazdná. "Cesta je uzavretá aj z Vrbova do Huncoviec," dodáva polícia.Následky nepriaznivého počasia v Žilinskom kraji odstraňovalo od piatka (3. 2.) do sobotňajšieho rána 54 profesionálnych a 25 dobrovoľných hasičov. Celkovo zasahovali 51-krát. Pre TASR to v sobotu potvrdil Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.Konkretizoval, že išlo o odstraňovanie popadaných stromov z komunikácií, z elektrického vedenia či z koľajiska. Hasiči likvidovali aj stromy, ktoré spadli na osobné autá či iskrenie na stĺpe elektrického vedenia, ktoré bolo spôsobené pokrývkou snehu. "V jednom prípade išlo aj o hľadanie zablúdenej bežkárky v nedostupnom teréne," priblížil Kypus.V Žiline naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásil krízový štáb mesta v dôsledku snehovej kalamity. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej situáciu na cestách výrazne komplikuje sneženie a silný vietor.Doplnila, že pri ochrane životov, zdravia a majetku obyvateľov mesta a mestských častí pomáhajú dobrovoľní hasiči Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina. "Dobrovoľní hasiči DHZO Trnové a DHZO Bytčica odstraňovali v piatok večer spadnuté stromy a konáre z komunikácií a parkovísk na celom území mesta. Ostatné jednotky dobrovoľných hasičov spolupracovali pri údržbe a zjazdnosti cestných komunikácií a chodníkov vo svojej lokalite a odstraňovali spadnuté konáre a prekážky," uviedla hovorkyňa.Obyvatelia Žiliny a jej mestských častí môžu podľa nej požiadať o pomoc jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v mestských častiach - DHZO Trnové, DHZO Bytčica, DHZO Mojšova Lúčka, DHZO Brodno, DHZO Vranie, DHZO Zádubnie a DHZO Zástranie. "V prípade núdze je potrebné, aby občan kontaktoval linku tiesňového volania 112 integrovaného záchranného systému. Obyvatelia mestských častí môžu priamo kontaktovať ktoréhokoľvek člena dobrovoľného hasičského zboru vo svojej mestskej časti," vysvetlila.Informácie o činnosti Dobrovoľných hasičov mesta Žilina a aktuálne informácie môžu obyvatelia získať na ich stránke na sociálnej sieti, dodala Zigová.Na Slovensku je vyhlásených 83 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Eviduje to Centrálne monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia Ministerstvo vnútra (MV) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová."Ide o mimoriadne situácie vyhlásené najmä pre nezjazdnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy. Môže ísť aj o sťaženie zásobovania, hromadenie snehu v obciach, v niekoľkých z nich boli prerušené dodávky elektrickej energie," uviedla Eliášová. Potvrdila, že aktuálne platí mimoriadna situácia v Spišskej Starej Vsi, v Osturni a v Malej Frankovej v Kežmarskom okrese.Priblížila, že odpratávanie snehu, popadaných stromov a ďalších prekážok sa vykonáva najmä s disponibilnými prostriedkami obcí. Okresné úrady sú súčinné v rámci svojich kompetencii a podmienok.Silný vietor tiež komplikuje situáciu na horách. Horská záchranná služba vystríha pred pohybom v horských oblastiach. Štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva je vyhlásený pre lokality Vysokých a Západných Tatier a Malej Fatry; v Nízkych Tatrách a vo Veľkej a v Lučanskej Fatre je vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva, pripomína Eliášová."Stále platí odporúčanie cestovať iba v nevyhnutných prípadoch, vyhýbať sa rizikovým stanovištiam, ktoré v prípade zrútenia môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku," poznamenala hovorkyňa. Informovala tiež o tom, že Okresný úrad (OÚ) v Žiline vyzýva občanov na severe Žilinského kraja, aby pre zlú situáciu vychádzali z domov a cestovali motorovými vozidlami iba v súrnych prípadoch.Upozornila, že občania by tiež nemali cestovať motorovými vozidlami na víkend na sever Slovenska. "Zamedzí sa tak blokovaniu prístupových ciest v obciach a uvoľní sa cesta nasadenej technike v zvládaní snehovej kalamity na cestných komunikáciách," uviedla Eliášová.Aj v oblastiach, ktoré nie sú zasiahnuté snehovou kalamitou, môže podľa Eliášovej dôjsť ku komplikáciám najmä v súvislosti s nadmernými snežením. Mimoriadna situácia z dôvodu povodne bola vyhlásená v obci Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš.

Policajná snímka z ciest v okolí Tatier.

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Poprad: Prvý kalamitný stupeň na cestách v regióne platí naďalej

Na D1 pod Tatrami sa zrazilo niekoľko áut, niektoré cesty sú neprejazdné

Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský pre TASR potvrdil, že situácia je zlá. Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí."Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko preto, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský. Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s päť až desať centimetrami snehu. Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné.V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí. "Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní smien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka (3.2.) od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1. Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty.Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad informovala, že aktuálne je verejná doprava z dôvodu kalamity úplne ochromená. Dopravca preto počas víkendu z dôvodu nezjazdnosti ciest ruší prímestské spoje. "Žiadame cestujúcu verejnosť o pochopenie," uvádza SAD Poprad.Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu výstrahu 2. stupňa pred snežením, tvorbou snehových jazykov a závejov a 3. stupeň pre silný vietor na horách. Ten môže dosiahnuť v nárazoch až 180 kilometrov za hodinu. Väčšina výstrah platí do polnoci.

V úseku diaľnice D1- 326 km v smere z Popradu do Prešova došlo dnes ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo 8 áut.

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Sneženie a silný vietor od piatkového (3. 2.) večera komplikujú situáciu na cestách v podtatranskom regióne. Polícia na sociálnej sieti informovala, že cesta I/18 z Popradu smerom na Janovce je uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti, silného vetra a hustého sneženia. Na diaľnici pod Tatrami sa zrazilo niekoľko áut."Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec a ďalej do Žakoviec je taktiež neprejazdná, vzhľadom na poveternostné podmienky až do odvolania. Rovnako je uzavretá cesta z Vrbova do Huncoviec," uvádza polícia. Vodiči na sociálnej sieti upozornili aj na uzavretú cestu zo Spišského Štvrtka, okres Levoča do Hrabušíc v Spišskonovoveskom okrese.V diaľničných tuneloch Šibeník a Branisko je z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť obojsmerne až do odvolania. Polícia tiež informovala, že na diaľnici D1 v smere od Popradu na Prešov je hlásená zrážka ôsmich vozidiel. "Na miesto sa aktuálne presúvajú záchranné zložky. Z doposiaľ získaných informácií ide o nehodu bez vážnych zranení," dodávajú policajti.Policajný zbor upozorňuje, že pri jazde treba brať do úvahy, že vozovka pokrytá snehom alebo ľadom má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. "Nechajte si preto skutočne bezpečný odstup od auta pred vami. So snehom sa spája aj nebezpečenstvo vzniku koľají, pri ich prechádzaní môžu vodiči ľahko dostať šmyk a preto sa radšej treba držať v ich stope," odporúča polícia s tým, že klzká vozovka môže zaskočiť aj v prípade prudkého brzdenia. Je bezpečnejšie jazdiť plynule a využívať brzdenie motorom, hlavne pri jazde z kopca či v zákrutách. Pri jazde do kopca odporúča použiť snehové reťaze.Prvý kalamitný stupeň aktuálne platí pre cesty v okresoch Poprad, Kežmarok aj Stará Ľubovňa. Vo Vysokých Tatrách, kde je silné sneženie a prudký vietor, zatiaľ situáciu podľa primátora Jozefa Štefaňáka zvládajú. "Neodporúčame ľuďom, aby vychádzali v tomto počasí vonku. Nasadili sme viacero mechanizmov, všetci sme v pohotovosti, aj krízový štáb, keby sa niečo stalo, ale musím povedať, že zatiaľ to nie je nič mimoriadne, na čo by sme neboli zvyknutí," uviedol pre TASR Štefaňák.Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok sú zatvorené tatranské lyžiarske strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Uzatvorené zostávajú aj všetky prevádzky v týchto lokalitách.

Policajná snímka z ciest v okolí Tatier.

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

V Ždiari a vo Svite je pre kalamitu naďalej mimoriadna situácia

V obci Ždiar, okres Poprad a v podtatranskom meste Svit platí od piatka (3.2.) mimoriadna situácia, život miestnych obyvateľov komplikuje najmä množstvo snehu aj silný vietor. Starosta Ždiaru Pavol Bekeš pre TASR potvrdil, že v noci sa im podarilo sčasti sprejazdniť niektoré úseky miestnych komunikácií, naďalej je však veľká časť obce ťažko dostupná."Je veľmi veľa snehu a už ho nemáme kam odhŕňať, preto sme potrebovali silnejšie mechanizmy. Najhoršia situácia bola smerom do obecných častí Monkova dolina, Blaščacká dolina, Antoškovský vrch a Strednica, tie boli úplne odrezané od sveta. Silný vietor robí veľké záveje, máme spriechodnené hlavné trasy, na vedľajších pracujeme teraz," priblížil Bekeš. Nasadených je tam šesť traktorov, dve frézy a ďalšie dva mechanizmy. Hlavnú cestu smerom na Poľsko priebežne upravujú dva pluhy. V priemere je v obci približne meter snehu.Na víkend prišlo do Ždiaru aj množstvo turistov a podľa starostu situáciu veľmi nezľahčujú. "Niektorí nie sú zvyknutí na také množstvo snehu, odstavia svoje vozidlá a vytvoria tak prekážku na ceste, takže mechanizmy nemajú kadiaľ prejsť," dodal Bekeš.Mimoriadna situácia naďalej trvá aj v meste Svit. "Nezlepšilo sa to, všetka technika je v teréne, čistíme mesto a sneh už musíme odvážať. Obávame sa toho, čo prinesie vietor, ktorý hlásia," uviedla primátorka Dáša Vojšovičová. Odhaduje, že napadlo približne pol metra snehu a ďalší sfúkava z okolitých častí mesta.

Policajná snímka z ciest v okolí Tatier.

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

V teréne je v Prešovskom kraji viac ako stovka posypových vozidiel

Na celom území Prešovského kraja aktuálne cestári bojujú s hustým snežením, poľadovicou či snehovými závejmi. Na zmiernenie následkov snehu v piatok (3.2.) vyslala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) do terénu 103 posypových vozidiel. Informovali o tom prešovskí cestári s tým, že nasadené mechanizmy za posledných 24 hodín prepluhovali viac ako 19.000 kilometrov ciest.Kamenivom posypali takmer 2400 kilometrov a chemicky upravili asi 7000 kilometrov ciest. Ďalších takmer 1800 kilometrov ciest posypali zmiešaným materiálom. "Pri výkone vyššie uvedených činností krajskí cestári spotrebovali 989 ton kameniva, 734 ton posypovej soli a šesť ton solmagu," upozorňuje SaÚC PSK.Počas soboty vo svojich výkonoch intenzívne pokračujú, aby sa vodiči mohli čo najbezpečnejšie dostať do svojho cieľa. Z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja počasia cestári SaÚC PSK dopravnú situáciu permanentne monitorujú a pokračujú v zabezpečovaní zimnej údržby ciest na území celého kraja. Zároveň apelujú na vodičov, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť, boli trpezliví, zvážili jazdu autami a rešpektovali sa navzájom.Niektoré úseky ciest v podtatranskom regióne sú aktuálne neprejazdné, napríklad cesta I/18 z Popradu do Janoviec, tiež úsek medzi Vrbovom a Kežmarkom. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. "Ak nemusíte ísť autom, ostaňte radšej doma. Premávka je veľmi komplikovaná, cesty sú na viacerých miestach ťažko prejazdné, prípadne až neprejazdné. Viditeľnosť je pre sneženie a silný vietor veľmi slabá, na niektorých miestach až nulová," upozorňuje polícia. Hliadky sú v teréne, regulujú premávku a pomáhajú vodičom, ktorí potrebujú pomoc.

Na snímke snehová víchrica v meste Poprad, autá stoja v kolóne na diaľnici v smere na Prešov v sobotu 4. februára 2023.

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Pre silné sneženie zakázali turistom vstup do poľských Tatier

Počasie komplikuje vlakovú dopravu, pre padnuté stromy platia obmedzenia

Mimoriadnu situáciu vyhlásilo aj mesto Liptovský Hrádok

Nitrianski hasiči počas noci i dopoludnia odstraňovali z ciest popadané stromy

Hasiči dopoludnia v Trnavskom kraji odstraňovali popadané stromy i časti striech

Pre silné sneženie a vysoké riziko pádu lavín zakázali turistom stup do celého poľského Tatranského národného parku (TPN). TASR správu prevzala v sobotu z tlačovej agentúry PAP.Poľská tatranská horská služba (TOPR) v sobotu ráno uviedla, že pokračujúce husté sneženie v kombinácii so silným vetrom zvýšilo riziko pádu lavín.Na poľskej strane Tatier aktuálne platí štvrtý lavínový stupeň na päťstupňovej škále. V horských oblastiach na juhu Poľska intenzívne sneží už od piatka.Rýchlosť vetra v oblasti poľského Tatranského národného parku môže dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu a hĺbka snehu v niektorých lokalitách už presiahla 155 centimetrov.Pre popadané stromy na tratiach sú viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Vlaky na diaľkových trasách meškajú 30 až 60 minút, na južnej trase okolo dvoch hodín. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.Doprava je aktuálne prerušená v úsekoch Smolenice - Výh. Dúbrava, Dlhá nad Oravou - Nižná či Vyšné Hágy - Štrbské Pleso. Rovnako tiež v úsekoch Sklené pri Handlovej - Horná Štubňa, Strážske - Nižný Hrabovec a Žarnovica - Nová Baňa.Situáciu komplikuje aj silné sneženie. ŽSR preto zaviedla opatrenia, ako frézovanie a odpratávanie snehu.Mimoriadnu situáciu vyhlásilo v piatok (3. 2.) večer v dôsledku neustáleho sneženia aj mesto Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš). Informovalo o tom na svojom webe. Komunikácie sú podľa mesta ťažko prejazdné, až neprejazdné."V tomto období dosiaľ napadlo 40 centimetrov, miestami až 50 cm snehu. Mesto doposiaľ sneh len odhŕňalo a neodvážalo ho. Po opätovnom snežení ho už nie je kde odhŕňať, lebo sa vytvorili mantinely. S vlastnými a zazmluvnenými mechanizmami na zimnú údržbu mesto nie je schopné pri súčasnom dlhodobom snežení udržať prejazdnosť miestnych komunikácií. Je nutné nasadiť ťažké mechanizmy, ktoré zabezpečia nakladanie a odvoz snehu na určené miesta v intraviláne mesta," uviedlo.Mesto stanovilo režimové opatrenia - obmedziť pohyb obyvateľov motorovými vozidlami, uvoľniť miestne komunikácie pred rodinnými domami, preparkovať automobily z miestnych komunikácií do dvorov a priestranstiev, aby mesto mohlo zabezpečiť ich zjazdnosť, umožniť prejazd po mestských komunikáciách prednostne vozidlám záchranného systému.Pre kalamitu vyhlásili v piatok (3. 2.) do 16.00 h mimoriadne situácie v 27 samosprávach v Žilinskom kraji. Neskôr k ním pribudli aj ďalšie. Išlo najmä o mestá a obce v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo, Čadca a Žilina.Následky nepriaznivého počasia a silného vetra odstraňovali v priebehu noci i sobotného dopoludnia profesionálni aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom kraji. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Andrey Červočovej absolvovali celkovo 13 výjazdov.Ako pre TASR uviedla, v teréne boli hasiči z Nitry, Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Levíc, Šiah a Topoľčian. Na výjazdoch boli aj dobrovoľní hasiči z Číčova, Bátoviec a Bohuníc. "Zasahovali pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd i odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku. V jednom prípade šlo o odčerpávanie vody zo zaplavenej ulice," informovala Červočová.Celkovo sa na zásahoch zúčastnilo 43 príslušníkov HaZZ a osem členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. "Nasadených bolo 15 kusov hasičskej techniky," doplnila.

Na policajnej snímke padnutý strom cez cestu.

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Silný vietor a sneh komplikujú dopravu aj v Košickom kraji

Profesionálni i dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja zasahovali počas sobotného dopoludnia pri viacerých mimoriadnych udalostiach, ktoré spôsobil silný vietor a nepriaznivé počasie. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lenka Košťálová, celkovo absolvovali hasiči v priebehu rána a dopoludnia 28 zásahov."V okrese Trnava to bolo osem výjazdov, v Piešťanskom okrese tri, v Hlohovci štyri, v Dunajskej Strede šesť, v Galante dva, v Senici štyri a v okrese Skalica jeden výjazd. Zasahovali profesionálni hasiči i členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí," povedala Košťálová.Ako doplnila, zásahy smerovali najčastejšie k stromom a konárom, ktoré popadali na elektrické vedenie. Hasiči zasahovali aj pri odletujúcich častí striech z budov.Silný vietor a sneh komplikujú dopravu aj v celom Košickom kraji. Informovali o tom košickí krajskí policajti na sociálnej sieti s tým, že od obce Štós smerom na obec Smolník sú na ceste popadané stromy."V obci Ploské v smere na obec Budimír došlo k vyvráteniu stromu na hlavnú cestu. Pri páde strom zachytil káble elektrického a telekomunikačného vedenia, v dôsledku čoho došlo k strhnutiu aj niekoľkých stĺpov," uviedla polícia. Dobšinský kopec je tak neprejazdný pre všetku dopravu.

Snímka vyvráteného stromu zverejnená políciou na sociálnej sieti.

Foto: Polícia SR - Košický kraj

Cesta I/67 medzi Stratenou a Dobšinou je tak uzavretá až do odvolania, dôvodom sú padajúce stromy a tvorba snehových závejov. Polícia tiež upozorňuje na spadnutý strom na ceste v úseku Gemerská Poloma - Súľova.