Väčšina územia Slovenska bojuje so snežením a závejmi, platia výstrahy a teploty môžu klesnúť na -22°C

severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja i v okrese Brezno je v platnosti výstraha

pred týmto javom.

Teplota môže klesnúť pod 20 stupňov

Na horách hrozí víchrica až orkán

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ) vydal viacero výstrah. Pre väčšinu územia Slovenska, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja, a tiež niektorých okresov Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,Meteorológovia vystríhajú i pred, a to najmä v okresoch na severe Žilinského a Prešovského kraja.bude v platnosti pre územie stredného Slovenska a niektoré okresy na východe.Pre okresy Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica je vydanáa teplota v noci z nedele na pondelok tu môže podľa SHMÚ poklesnúť na -22°C. SHMÚ o tom informuje na svojej webstránke.Na horách platí, v polohách nad približne 1 800 metrov sa miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť do 110 až 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán.„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ napísali meteorológovia.V sobotu ráno SHMÚ zároveň upozornil na to, že v nižších polohách pod Tatrami už zaznamenali prudký až búrlivý vietor, s nárazmi od 70 do 100 km za hodinu.„Vietor môže spôsobiť aj väčšie škody, napríklad poškodené či strhnuté strechy a iné predmety, spadnuté stromy, elektrické vedenie, pričom v aktuálnej situácii môžu stromy padať ľahšie pod váhou väčšieho množstva snehu, ktoré napadlo v uplynulých dňoch,“ avizoval na sociálnej sieti.