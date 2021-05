SLEDUJEME: Slovenské regióny naďalej zápasia s povodňami

V obci Klátova Nová Ves zaplavila voda desiatky domov

Liptovský Mikuláš vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity

Voda zaplavila ulice v troch obciach v okolí Košíc

Hasiči v utorok predpoludním zasahovali v obciach Hronská Breznica a Ostrá Lúka vo Zvolenskom okrese, kde vo vodných tokoch uviazli osobné autá aj s ľuďmi. „Osoby sa z vozidiel pre silný prúd a vysokej hladiny vody nedokázali svojpomocne dostať von,“ informovala TASR Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s tým, že všetci ľudia sú v poriadku.Podľa nej v Hronskej Breznici zostala vo vozidle uviaznutý jeden človek, v Ostrej Lúke sa v aute nachádzali dve osoby. „Hasičom sa všetkých podarilo pomocou člnov zachrániť a presunúť do bezpečia. Zasahujúci hasiči po ľuďoch vyťahovali z vodných tokov aj autá. Pri udalostiach sa nikto nezranil,“ zhrnula.Povodeň zasiahla v pondelok (17. 5.) i obec Klátova Nová Ves (okres Partizánske). Voda tam zaplavila desiatky domov i miestne komunikácie. Obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity, na odstraňovaní škôd pracujú v utorok dobrovoľní i profesionálni hasiči. TASR o tom informovala starostka Iveta Randziaková."Obec zasiahla prívalová vlna od Skýcova, z Veľkého Klíža. Išlo o povodie Vyčomy. Voda stúpla približne za hodinu o jeden a pol až dva metre. Zaplavilo komunikácie i rodinné, bytové domy, ďalšie nehnuteľnosti," opísala Randziaková.Dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako aj miestni obyvatelia pracujú v utorok na odstraňovaní škôd, čerpajú vodu zo zaplavených pivníc, domov. Starostka odhadla, že práce potrvajú do večerných hodín. "Sme naďalej v pohotovosti, voda je vysoká, ale klesla o dva metre. Momentálne je situácia stabilizovaná," priblížila Randziaková.Hasiči pomáhali s odstraňovaním škôd po povodni v okrese Partizánske i v Ješkovej Vsi.Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity. Osadu v Hlbokom začala v noci vytápať voda z okolitých svahov a stúpanie hladiny stále trvá. Od 3.00 h boli na mieste mestskí dobrovoľní hasiči, momentálne situáciu prevzali štátni. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Odvodňovacie kanály, ktoré by umožnili rýchlejší odtok vody, sú podľa hovorkyne upchaté odpadkami. "Vodu ideme prečerpávať do Váhu veľkokapacitnými čerpadlami. Na mieste sú zamestnanci z Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta, ktorí ju odkláňajú na blízku lúku, sú tu už aj štátni hasiči. Voda z polí je zatiaľ čiastočne odklonená, čakáme na pracovníkov z vodárenskej spoločnosti, aby vyčistili upchaté odvodňovacie rúry, vďaka čomu by mala hladina začať klesať," priblížil Martin Kögel z VPS.Dobrovoľní hasiči sú vo viacerých častiach mesta. Zasahuje zatiaľ deväť členov, využívajú protipovodňový vozík. "V noci nás operačné stredisko poslalo z Hlbokého aj na zásah do Demänovej, vo vojenskej akadémii zatopilo kotolňu. Ráno sme boli povolaní do Liptovskej Ondrašovej, kde na Tehliarskej ulici zatopilo pivničné priestory bytovky. Zásah stále trvá," povedal Marek Poliak z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Liptovský Mikuláš.V pondelok (17. 5.) večer sa situácia komplikovala aj v Ploštíne, voda z polí sa vylievala na miestne komunikácie. Ploštínski a mestskí hasiči urobili protipovodňové zábrany a odklonili ju do kanálov. K vybreženiu Ploštínky nedošlo, nie sú nahlásené ani škody na majetku. "Naplavilo nám múl, piesok a skaly z polí na cestu. Jednoznačne treba riešiť protipovodňové opatrenia s poľnohospodárskym družstvom, pretože popri kultúrnom dome leje všetka voda z polí na cestu. Dážď z polí tiekol aj sponad Tretín a aby nezaplavil dvory, hasiči vodu usmerňovali až na ihrisko," povedala poslankyňa za mestskú časť Soňa Čupková s tým, že k ujme na majetku ani na zdraví nedošlo.

Na snímke zaplavená ulica v obci Družstevná pri Hornáde (okres Košice-okolie) v dôsledku intenzívneho dažďa v Košickom kraji v utorok 18. mája 2021.

Hasiči pre nepriaznivú situáciu zasahovali do utorkového rána 203-krát

Foto: TASR - František IvánV súvislosti s intenzívnym dažďom v Košickom kraji, ktorý pretrváva od pondelkového večera (17. 5.), zasahovali hasiči predovšetkým v okolí Košíc. Najhoršia situácia bola v obciach Nižná Hutka, Malá Ida a Družstevná pri Hornáde, kde voda zaplavila ulice. Ohrozené sú aj rodinné domy. Pre TASR to za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedla Jana Matis Libová.Ako spresnila, nápomocní sú aj dobrovoľní hasiči z Budimíra, Ploského a Rákoša. „V súvislosti s počasím máme zatiaľ šesť výjazdov do obcí, kde sa vylieva voda do ulíc. Ďalšie tri súvisia so spadnutými stromami a nahnutým telekomunikačným stĺpom. Hasičov máme momentálne už len v Nižnej Hutke a v Malej Ide ostalo čerpadlo na prečerpávanie vody,“ dodala Matis Libová.

Na snímke hasiči pomáhajú pri protipovodňových opatreniach.

Následky dažďa v Trenčianskom kraji likvidovalo v noci takmer 280 hasičov

Foto: Facebook/HaZZHasiči v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou uskutočnili do utorkového rána celkom 203 výjazdov. Ako TASR informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), celkovo zasahovalo 912 príslušníkov HaZZ a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) s 258 kusmi hasičskej techniky.Priblížila, že najvážnejšia situácia bola v Žilinskom kraji, kde hasiči vykonali až 76 výjazdov. "V Banskobystrickom kraji zasahovali 64-krát a v Trenčianskom kraji bola ich pomoc potrebná 63-krát," povedala.Hasiči vo väčšine prípadov odčerpávali vodu zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc, odstraňovali nánosy bahna, čistili priepusty, odstraňovali prekážky z vodných tokoch a na mnohých miestach vykonávali monitoring vodných tokov.Hasiči v Banskej Bystrici podľa slov Križanovej od skorých ranných hodín stavajú pri zimnom štadióne protipovodňové bariéry, aby tak zabránili vybreženiu rieky Hron."Na mnohých miestach hasiči naďalej zasahujú, vykonávajú protipovodňové opatrenia, odčerpávajú vodu a odstraňujú následky intenzívneho dažďa," dodala.

Štyridsaťpäť profesionálnych a 234 dobrovoľných hasičov likvidovalo v pondelok (17. 5.) večer a v utorok nadránom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) následky vytrvalého dažďa. Najviac zásahov mali v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.



Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík, profesionálni hasiči absolvovali v noci 16 zásahov, použili 18 kusov hasičskej techniky, ďalších 46 kusov techniky nasadili dobrovoľní hasiči.



„Hasiči zasahovali predovšetkým pri odčerpávaní vody zo zatopených pivníc rodinných domov, respektíve iných objektov, pri odstraňovaní naplavenín z kanalizačných vpustí, ako aj pri odstraňovaní ďalších následkov v dôsledku zaplavených komunikácií a stromov spadnutých na vozovku,“ doplnil Petrík.



Pri celkovo 47 udalostiach zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Opatová, Pruské, Nemšová, Uhrovské Podhradie, Nedožery–Brezany, Uhrovec, Horná Maríková, Streženice, Dežerice, Jerichov, Bánovce nad Bebravou, Horný Lieskov, Dolný Moštenec, Brezolupy, Košecké Podhradie, Nitrianske Rudno, Nedašovce, Zemiansky Kvašov, Veľká Čausa, Nosice, Trenčianska Teplá časť Dobrá, Koš, Handlová, Bystričany, Beluša, Priepasné, Šišov, Veľké Chlievany, Chrenovec–Brusno, Púchov, Nová Dubnica, Soblahov, Miezgovce, Zliechov, Klátova Nová Ves, Žitná Radiša, Bošany, Veľký Klíž, Nitrianske Pravno a Opatovce nad Nitrou.

Hladiny tokov na východe výrazne stúpajú, vo Vranovskom okrese majú pohotovosť

Banská Bystrica večer vyhlásila III. stupeň povodňovej aktivity

Hladiny tokov na východe Slovenska prekračujú úrovne stupňov povodňovej aktivity. V obci Čičava v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, ten platí aj pre celý vodný tok Roňava s prítokmi v okresoch Košice-okolie a Trebišov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca úseku generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák."Tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA) je vyhlásený na celom vodnom toku Roňava s prítokmi. Vplyvom zrážkovej činnosti tu dochádza k vzostupu vodných hladín," informoval Bocák s tým, že hladina toku prekročila tretí stupeň SPA v profile Michaľany o 8.00 h a má stúpajúcu tendenciu.K vybrežovaniu vody z korýt tokov a k zaplavovaniu priľahlých nehnuteľností a dvorov rodinných domov dochádza v obci Čičava vo Vranovskom okrese. Výrazný vzostup hladiny na neupravenej časti toku Olšava a zaplavenie záhrad hlási v okrese aj obec Davidov. Druhý SPA tu, ako aj v obciach Jedlinka a Bartošovce v okrese Bardejov vyhlásili o 6.00 h a rovnako tak v obci Nižné Repaše v okrese Levoča.Ako Bocák doplnil, pracovníci SVP sú v pohotovosti i s technikou, vykonávajú bezprostredné zabezpečovacie práce. Dosiaľ použili 250 ton lomového kameňa. "Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade potreby budeme operatívne reagovať," uzavrel.

Na snímke protipovodňové práce v Banskej Bystrici.

Pre zvýšené hladiny tokov zasahujú v Prešovskom kraji i hasiči

Vodné toky v Žilinskom kraji zabezpečuje 80 pracovníkov SVP

Mesto Nitra pre stúpajúcu hladinu rieky uzatvorilo podjazdy pod mostmi

Pre výdatný dážď sa vyliali Rybný potok aj rieka Slatina

Výstrahy pred povodňami platia takmer pre celé územie Slovenska

Foto: Facebook/Ján NoskoDlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity na celom území mesta Banská Bystrica spôsobil v pondelok (17. 5.) problémy vo viacerých mestských častiach. Počas dňa došlo k naplneniu všetkých vodných tokov a ich prítokov s následným lokálnym vybrežovaním po miestnych komunikáciách, pozemkoch a záhradách. Mesto vyhlásilo o 20.30 h tretí stupeň povodňovej aktivity. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Všetky záchranné zložky počas noci monitorovali jednotlivé lokality a v kritických úsekoch, v ktorých to bolo nevyhnutné, postavili protipovodňové bariéry.„Situáciu sme sledovali počas celej noci a pokračujeme dnes od skorého rána. Pravidelne zasadá povodňová komisia mesta a v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) a Hasičským a záchranným zborom vyhodnocujeme stav vo všetkých mestských častiach. Obyvateľov žiadame, aby prípadné problémy a vzniknuté škodové udalosti nahlasovali na linke mestskej polície 159. So záchrannými zložkami sa ich budeme snažiť priebežne odstraňovať,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.Ako dodal, podľa informácií od SVP a SHMÚ by sa situácia mala okolo obeda upokojiť a Hron by nemal kulminovať.V súvislosti so zvýšenou zrážkovou činnosťou uskutočnili hasiči v Prešovskom kraji v utorok ráno desať výjazdov. Najviac práce mali príslušníci zo staníc v Prešove a Sabinove, informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová."Išlo najmä o odčerpávanie vody z pivníc a priestorov rodinných domov, čistenie kanalizačných vpustov a odstraňovanie spadnutých stromov z cestných komunikácií," priblížila s tým, že doposiaľ v kraji zasahovalo 30 príslušníkov HaZZ s 11 kusmi hasičskej techniky.Podľa jej ďalších slov zasahovali hasiči z Prešova a Sabinova štyrikrát, dva výjazdy absolvovali príslušníci HaZZ vo Vranove nad Topľou, po jednom výjazde majú za sebou hasiči z Bardejova, Popradu, Levoče a Kežmarku.Na vodných tokoch v Žilinskom kraji vykonáva bezprostredné zabezpečovacie práce 80 pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) s 30 kusmi techniky. Podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka poskytli viac ako 100 ton lomového kameňa a 1000 jutových vriec."Toky dosiahli vzhľadom na intenzívnu zrážkovú činnosť hladiny zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity (SPA). To však neznamená, že na všetkých tokoch boli SPA vyhlásené. Aktuálna hydrologická situácia sa môže počas dňa meniť. Monitorujeme ju a v prípade potreby budeme operatívne reagovať," uviedol Bocák.Doplnil, že III. SPA vyhlásili v pondelok (17. 5.) v obciach Nesluša, Rudina, Rudinská, Dolný Hričov, Ďurčiná, Sklené, Dolný Kalník, Turček, Bodorová, Liptovské Sliače a v Turčiansky Tepliciach, v mestskej časti Dolná Štubňa.Nitrianska radnica po prívalových dažďoch v uplynulých dňoch uzavrela podchody a podjazdy pod nitrianskymi mostmi. Dôvodom je stúpajúca hladina rieky Nitra.Podľa mestského úradu už vodohospodári hlásili zvýšený stupeň povodňovej aktivity. „V záujme ochrany zdravia obyvateľov uzatvárame podjazdy a podchody pod Chrenovským a Zoborským mostom. Prosíme všetkých, ktorí sa zdržujú v okolí vodných tokov, aby zvýšili opatrnosť. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania,“ oznámil magistrát.Zatvorená bude aj časť cyklotrasy v úseku medzi mestskou časťou Krškany a obcou Čechynce. „Konkrétne ide o úsek na 48,05 až 52,81 kilometri. Informoval o tom Nitriansky samosprávny kraj. Naše mestské cyklotrasy sú za povodňovými múrmi, takže sú momentálne bezpečné. Hladina rieky by mala v najbližších dňoch postupne klesať,“ uviedla radnica.V obci Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese sa v utorok nadránom pre výdatný dážď vyliali Rybný potok aj rieka Slatina. „Stupeň povodňovej aktivity však zatiaľ vyhlásený nebol,“ uviedol v utorok ráno pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.„V úseku horného Hrona je v utorok k 6.00 h ustálenosť pri vysokých vodných stavoch a až mierny pokles. Na strednom a dolnom Hrone mierny až výrazný vzostup,“ dodal. „V regióne sú v pohotovosti naši kolegovia s technikou, ktorí vykonávajú bezprostredné zabezpečovacie práce. Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade potreby budeme operatívne reagovať,“ spomenul.Ako ďalej informoval, pre daždivé počasie počas víkendu (15. - 16. 5.) na celom území Slovenska začali stúpať hladiny vodných tokov. „Pre intenzívnu zrážkovú činnosť dosiahli toky hladiny zodpovedajúce stupne povodňovej aktivity (SPA). To však neznamená, že na všetkých tokoch boli aktivity vyhlásené. Situácia sa pre aktuálnu hydrologickú situáciu môže meniť a počas dňa môžu byť samosprávami vyhlasované SPA,“ poznamenal.

Na snímke povodeň v obci Horné Naštice (okres Bánovce nad Bebravou), 17. mája 2021.

Foto: TASR - Radovan StoklasaTakmer pre celé územie Slovenska platia hydrologické výstrahy od prvého až po najvyšší, tretí stupeň, ktoré upozorňujú na silnú povodňovú aktivitu. Od silného dažďa či vetra si neoddýchnu ani obyvatelia Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Prvý stupeň výstrahy, ktorý môže spôsobiť škody na majetku menšieho rozsahu, platí pre Skalicu, Senicu, Myjavu, Nové Zámky - sever a juh, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto n. Váhom, Trenčín, Ilavu, Púchov, Považskú Bystricu, Bytču, Poprad, Kežmarok, Starú Ľubovňu, Spišskú Novú Ves, Gelnicu, Košice okolie - Bodvu, Levoču, Košice, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Sninu, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Sobrance a Trebišov bez Roňavy.Pre Žilinu - sever, Liptovský Mikuláš, Čadcu, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Nitru, Zlaté Moravce, Levice - západ, Žarnovicu, Banskú Štiavnicu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detvu, Banskú Bystricu, Brezno, Veľký Krtíš, Krupinu, Lučenec, Poltár, Rimavskú Sobotu, Revúcu, Rožňavu, Sabinov a Prešov platí výstraha druhého stupňa. Podľa meteorológov ide o jav, ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť a spôsobiť škody na majetku.SHMÚ upozorňuje, že pre Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Žilinu - Rajčanku, Topoľčany, Partizánske, Bánovce n. Bebravou, Prievidzu, Levice - východ, Košice okolie – Hornád a Trebišov - Roňava platí najvyššia výstraha pred povodňovou aktivitou. Tá svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu.SHMÚ tiež upozorňuje na silný vietor na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Pre Košický kraj platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Očakávať možno dážď s úhrnom od 25 do 45 milimetrov.Pre Prešovský a Žilinský kraj platí dopoludnia druhý stupeň výstrahy pred dažďom.