Slnečné žiarenie zvyšuje u mužov chuť do jedla, naznačuje štúdia

Slnečné žiarenie môže u mužov aktivovať hormón ghrelín, ktorý spôsobuje zvýšenú chuť do jedla. U žien jeho zvýšené hodnoty blokuje hormón estrogén. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú izraelskí vedci uverejnili v odbornom časopise Nature Metabolism, píše denník The Guardian.





Účinky slnečného žiarenia na ľudský organizmus sú podľa vedcov oveľa komplexnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Hoci nadmerné vystavenie sa slnečnému žiareniu môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny kože, len mierna expozícia môže naopak predĺžiť život či napomôcť predchádzaniu kardiovaskulárnych ochorení.Vedci z Telavivskej univerzity uskutočnili prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 3000 osôb. Zistili, že muži počas letných mesiacov zvýšili svoj príjem jedla, ale u žien to tak nebolo. Išlo o približne 300 kalórií denne, čo podľa Guardianu nie je veľa, no zvýšený kalorický príjem počas niekoľkých po sebe nasledujúcich dní by mohol spôsobiť priberanie.Vystavenie priamemu slnečnému žiareniu totiž u mužov spôsobil aktiváciu hormónu ghrelín, ktorý sa nazýva aj "hormón hladu". U žien vedci podobný proces nezaznamenali, keďže uvoľňovanie ghrelínu u nich blokuje hormón estrogén. Ghrelín má okrem toho podľa vedcov aj protizápalové účinky.Príčinou týchto pozitívnych účinkov môže byť skutočnosť, že slnečné žiarenie uvoľňuje z pokožky oxid dusnatý a znižuje tak krvný tlak, čo prispieva k regulácii cievneho napätia. To by mohlo byť príčinou znižovania pravdepodobnosti vzniku kardiovaskulárnych ochorení, domnievajú sa autori štúdie.