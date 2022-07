Milanovej ministerstvo podporí projekt obnovy hradov za milóny eur, prácu získa viac ako 400 ľudí

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR podporí projekt obnovy hradov sumou temer 8,2 milióna eur. Prostriedky pochádzajú z eurofondov. Na projekte budú participovať marginalizované rómske komunity a pracovné príležitosti dostanú na všetkých úrovniach.Obnovených by malo približne 20 pamiatok, prácu tak získa okolo 480 ľudí. Podmienkou je, aby minimálne 60 percent zamestnaných pochádzalo práve z marginalizovaných komunít. Projekt pokryje mzdy všetkých pracovníkov. Na tlačovej konferencii o tom informovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Projekt sa týka pamiatok, ktoré sa nachádzajú v intraviláne alebo extraviláne obcí, ktoré sú zahrnuté v Atlase rómskych komunít z roku 2013, alebo v novších verziách. Koľko pracovníkov bude pôsobiť pri obnove pamiatky sa bude odvíjať od jej veľkosti. Pri pamiatkach vo veľkosti do 0,5 hektára to bude 15 pracovníkov, na väčšej pamiatke bude môcť pracovať 30 zamestnancov.„Žiadosti o zapojenie do projektov je možné zasielať od 16. do 26. júla. Podávať ich bude možné cez internetový formulár. Vyhodnotenie žiadostí by malo byť, v závislosti od okolností, hotové do konca mesiaca“, doplnila generálna riaditeľka sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 Jana Minarovičová.