Slnečnice odmenia obyvateľov i kupujúcich tisícmi eur

14.3.2024 (SITA.sk) -Moderná architektúra, kvalitná občianska vybavenosť a komunitný život sú najviac oceňovanými benefitmi obyvateľov štvrte, ktorá ponúka overený koncept bývania už vyše dekády. "Pri príležitosti 15. narodenín Slnečníc odmeníme existujúcich obyvateľov, lebo sú to práve oni, ktorí pomáhajú Slnečniciam rásť a kupujúcim zároveň uľahčíme cestu k novému bývaniu," vysvetľuje Ján Krnáč, výkonný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE.Zapojiť sa do Susedského bonusu je jednoduché. Súčasnému obyvateľovi stačí, keď si vygeneruje unikátny kód na stránke www.susedskybonus.sk , ktorý bude zdieľať vo svojom okolí. Tento kód použije záujemca pri kúpe svojho bytu v Slnečniciach. Obyvateľ získa vďaka tomu 1 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti bez DPH a kupujúci bonus 10-tisíc eur z kúpnej ceny nehnuteľnosti.Ponuka sa vzťahuje na všetky voľné byty či apartmány v ponuke na stránke Slnečníc . Záujemcovia si môžu vybrať z už dokončených bytov v prémiovom projekte Slnečnice UNIQ, projekte Slnečnice POP pri pripravovanej trati električky či v projekte Slnečnice Nad mestom, ktorý sa začal stavať v roku 2023.Developer vyzýva obyvateľov Slnečníc, aby svoj unikátny kód šírili aj prostredníctvom sociálnych sietí. "Pri výbere bývania sa kupujúci rozhodujú aj na základe skúseností a odporúčaní ľudí z ich okolia. Vieme, že takto do Slnečníc prišlo už mnoho nových obyvateľov. Pri príležitosti 15. narodenín tejto modernej štvrte sme sa preto rozhodli túto aktivitu podporiť aj v online prostredí," vysvetľuje Michal Pauer, obchodný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE.Za 15 rokov Slnečníc developer postavil takmer 4 000 bytov, apartmánov a rodinných domov, dva veľké verejné parky a plnú občiansku vybavenosť. Dodnes našlo v štvrti svoj domov už viac ako 6 000 obyvateľov a v budúcich rokoch sa Slnečnice rozrastú ešte minimálne dvojnásobne.