Slnečnice sa rozrastú o nové prevádzky, privítajú aj unikátne YEME

Bistro, lokálne potraviny aj vlastná pekáreň

Nebytové priestory lákajú aj počas pandémie

Aké ďalšie služby nájdete v Slnečniciach:



Nákupné centrum Slnečnice Market s predajňami ako Billa, 101 Drogerie, Planeo Elektro, JYSK, Pepco, Super ZOO, lekárňou či trafikou. Súčasťou sú aj nabíjacie stanice pre elektromobily. V jeho susedstve ponúka gastrozóna Trch pestrý výber rôznych medzinárodných kuchýň aj cukráreň s kaviarňou.



Rodinné centrum zábavy LEON s kaviarňou, tanečnýmmi kurzami či bazénom s morskou vodou pre detičky



Služby v zóne Viladomy – materská škola, detské jasle, dentálna klinika, lekáreň, potraviny, reštaurácia aj kaviareň



Služby v zóne Mesto - hračkárstvo, interiérové štúdio, kaderníctvo, barbershop, realitná kancelária, kaviareň a reštaurácie. V zóne Mesto v budúcnosti vyrastie aj vzdelávacie zariadenie s materskou, základnou a strednou školou.



22.6.2021 (Webnoviny.sk) -,,Naším cieľom je postupne zo Slnečníc vytvoriť nielen originálne miesto na bývanie s kvalitnou architektúrou a urbanizmom, ale komplexnú štvrť s bohatou občianskou vybavenosťou a veľkorysými verejnými priestormi, ktorá spríjemní a skvalitní život obyvateľom i návštevníkom. Obyvatelia Slnečníc už teraz môžu v blízkosti svojich domovov využívať nákupné centrum Slnečnice Market, najväčšie rodinné športovo-zábavné centrum na Slovensku LEON, rôzne služby v nebytových priestoroch. Sme veľmi potešení, že budúci rok posilnia portfólio ponúkaných prevádzok ďalšie silné značky, " hovoríDo Viladomov v etape UNIQ Slnečnice sa koncom roka 2022 nasťahuje unikátny slovenský koncept potravín YEME. Značka, ktorá sa ponukou orientuje na lokálnu produkciu, chce v predajni na ploche 800 m2 ponúkať bio ovocie a zeleninu, produkty lokálnych farmárov, vlastné lahôdkové výrobky, kvalitné mäso či ryby.,,Cítime, že ľudia majú záujem o kvalitné potraviny, ale častokrát nemajú čas cestovať. Okrem príležitosti, ktorú sme v Slnečniciach dostali, je pre nás lokalita Petržalky zaujímavá z pohľadu obslúženia zákazníkov čo najbližšie v mieste ich bydliska. YEME sa rozšíri aj o strategicky zaujímavú mestskú časť nielen pre obyvateľov Petržalky, ale aj Rusoviec a Jaroviec. V YEME ponúkame také potraviny, aké majú naozaj byť – chlieb z kvásku, kvalitnej múky. Kura, ktoré behalo po vonku a malo slušný život," prezrádzaa dodáva: ,,Záujem o bio potraviny rastie, ľudia čoraz viac vnímajú kvalitu potravín. Čoraz viac vnímajú prírodu. Dnes už ľudia majú kontrast, majú s čím porovnávať."V prvej petržalskej predajni YEME nebude chýbať ikonická remeselná pekáreň z úplne iného cesta, bohatá vinotéka a pivotéka. Zákazníci sa môžu tešiť na čerstvé kváskové chleby, slané a sladké pečivo. Aj v predajni v Slnečniciach budú môcť zákazníci proces výroby v otvorenej pekárni aj sledovať.Miesto v novej predajni nájde aj eko drogériu a kozmetiku. Konzumenti zdravého stravovania určite uvítajú bistro s pestrou ponukou čerstvo pripravených štiav, smoothies, šalátov, zdravých raňajok, teplých obedov pripravených priamo z produktov v predajni či kvalitnej kávy. Dobiť energiu kvalitnými produktmi z porfólia YEME či už v kaviarni alebo vonku príde vhod aj všetkým aktívnym Petržalčanom či ľuďom športujúcim v blízkosti hrádze.,,Hoci má každá predajňa YEME vlastný charakter, ktorý do veľkej miery formujú zákazníci, zachovávame rovnaký koncept. Aj napriek rozdielnej veľkosti predajní chceme priniesť zákazníkovi rovnaký nákupný zážitok vo všetkých našich predajniach," dodáva Peter Varmuža.Ponuka služieb v Slnečniciach sa rozširuje s každou ďalšou dokončenou etapou projektu. Momentálne je skolaudovaných 20 - tisíc metrov štvorcových nebytových priestorov, celkovo sú v projekte v horizonte približne 10 rokov plánované komerčné priestory na ploche viac ako 55-tisíc štvorcových metrov, školské zariadenia, parky na ploche vyše 42-tisíc m2 a športoviská na ďalších viac ako sedemtisíc štvorcových metroch.Ako ukázal minulý rok, rezidenčný trh kríza neotriasla, o byty bol v uplynulom roku veľký záujem. Rovnako to však bolo v prípade Slnečníc aj s nebytovými priestormi , čo potvrdzujú slová"O nebytové priestory bol záujem aj počas reštrikčných opatrení, po ich uvoľnení ešte výraznejšie vzrástol. Dôkazom je, že v najbližších mesiacoch plánujeme kolaudovať ďalšie priestory, ktoré už majú svojich konkrétnych nájomníkov najmä z oblasti zdravotníctva.”Čoskoro pribudne do retailového portfólia Slnečníc aj očná klinika s optikou, zubná klinika, urológ, medicínske centrum, kaviareň, burgráreň či predajňa so závlahami.Záujemcovia o nebytové priestory si ich môžu v Slnečniciach nielen prenajať, ale aj kúpiť. Ak majú v štvrti aj bývanie, vedia prácu aj súkromný život skvele skĺbiť bez zbytočného cestovania po meste.V Slnečniciach sú k dispozícii nebytové priestory s výmerami od 29 m2 a s flexibilnými priestorovými riešeniami. Interiéry sa dajú variabilne meniť alebo spájať podľa potrieb nájomcov.V štvrti bude do roku 2030 bývať vyše 21 -tisíc obyvateľov.Informačný servis