Slnečnice spúšťajú predaj ďalšej etapy v zóne Mesto Foto: CRESCO GROUP Foto: CRESCO GROUP

Nová etapa predaja bytov v Slnečniciach:

Zóna Mesto – bytový dom A6:

• 224 bytov a 9 obchodných priestorov

• Termín dokončenia stavby: 4. štvrťrok 2020

• Očakávaný termín kolaudácie: 4. štvrťrok 2020

• Predbežný termín odovzdávania bytov: 2. štvrťrok 2021

• Byty sú v blízkosti nového nákupného centra Slnečnice Market s farmárskou tržnicou Trch.

• V tesnej blízkosti vyrastie najväčší park v Slnečniciach s rozlohou 29-tisíc m2

• Napojenie na cyklotrasu

• Pri novej mestskej štvrti vznikne aj konečná zastávka električky

• V zóne Mesto pribudne aj škôlka a škola

Bratislava 17. septembra (OTS) - Od septembra si ľudia budú môcť vybrať z 224 nových bytov v šiestej etape A v zóne Mesto v blízkosti bratislavskej Petržalky. Ide zároveň o poslednú možnosť získať bývanie v tomto štýle bytového domu. Ďalšie etapy v zóne Mesto budú realizované v inom architektonickom štýle. Súčasťou zóny Mesto bude do troch rokov aj najväčší park v Slnečniciach s priestorom 29-tisíc štvorcových metrov na relax a šport.,“ uviedol, riaditeľ predaja v CRESCO GROUP.Nová etapa prináša praktické men¬šie byty, ale aj priestranné byty so zaujímavými terasami. Súčasťou zóny bude aj príjemný bulvár s parkom a reštauráciami. Termín dokončenia bytového domu A6 developer plánuje na rok 2020, sťahovať sa do nových bytov budú môcť obyvatelia v 2. štvrťroku 2021.Podľa M. Pauera v posledných mesiacoch rastie počet záujemcov o bývanie v Slnečniciach, ktorí sa sťahujú z okolitých satelitov bližšie k centru hlavného mesta. Trend potvrdil aj, architekt a spolumajiteľ architektonického štúdia COMPASS Atelier v Bratislave, ktoré navrhlo aj projekt Slnečníc: „“ Aktuálne je podľa J. Benetina dopyt najmä po dvoch typoch projektov. Mestské bývanie je hustejšie s vyššími budovami a s dobrým napojením na verejnú dopravu a rodinné bývanie s parkom, ihriskami, blízkosťou rekreácie.Možnosti relaxu, každodenných nákupov aj farmárske produkty zabezpečuje v novej mestskej štvrti nákupné centrum Slnečnice Market s farmárskou tržnicou a gastro zónou Trch. Možnosti dopravy v budúcnosti rozšíri električka, ktorej zastávka bude vzdialená iba pár minút chôdze.V zóne Mesto do troch rokov vyrastie aj najväčší park v Slnečniciach s rozlohou až 29-tisíc štvorcových metrov. Park bude rozsiahly a bude slúžiť obyvateľom zóny Mesto ako oddychová oblasť so zelenými plochami a stromami. Jeho návrh pripravuje štúdio Labak v spolupráci s autorom Slnečníc, architektonickým štúdiom COMPASS. Budovať sa bude postupne s dostavbou bytových domov A4 – A6, teda s dokončením môžu obyvatelia rátať v období rokov 2020 – 2021.Celkovo je v projekte Slnečnice hotových viac ako 1 200 bytov, vo výstavbe je ďalších 1 500 bytov a v štádiu prípravy viac ako 6 000 bytov. Developer očakáva, že v tomto roku predá viac ako 500 bytov.