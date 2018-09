Sprievodca umývaním riadu. Viac komfortu a ešte lepší výkon.

Poznáte benefity gélu?

Pár tipov, s ktorými ušetríte zopár eur



Používajte úsporné umývacie cykly, kedykoľvek je to možné.



Zapínajte iba naplnenú umývačku riadu. Umývačka využíva rovnaké množstvo vody, či už je poloprázdna, alebo úplne plná. Vkladajte riad do umývačky priebežne, počas dňa a na konci dňa ju zapnite. Spotrebujete tak výrazne menej vody a aj energie, ako keď by ste ju zapínali počas dňa pribežne.



Neoplachujte riad predtým, než ho dáte do umývačky. Moderné umývačky riadu v kombinácii s kvalitnými produktmi (napríklad značky Somat), dokážu perfektne umyť dokonca aj silne znečistený riad. Odstráňte iba väčšie zvyšky jedla, vyprázdnite poháre a hrnčeky. Ak je podľa vás, predsa len nutné, niektoré kusy riadu opláchnuť, používajte studenú či vlažnú vodu.



Používajte sušenie vzduchom, pokiaľ takú funkciu vaša umývačka riadu ponúka. V prípade, že vlastníte starší typ, vyskúšajte ju po poslednej oplachovacej fáze vypnúť, otvoriť dvierka a nechajte riad vyschnúť prirodzeným spôsobom.



Plňte umývačku riadom podľa návodu výrobcu. Naplňte celé koše, tým zužitkujete vodu a energiu na maximum. Radšej ponechajte dostatočné miesto pre cirkuláciu potrebného množstva vody pre bezchybné umytie.



Oslava narodenín, rodinná večera či posedenie s priateľmi. Príjemné chvíle sa bez dobrého jedla nikdy nezaobídu. To však znamená aj množstvo použitého riadu a hodiny strávené upratovaním. Netrápte sa, vychutnávajte si spoločnosť svojich najbližších a povinnosti prenechajte domácim pomocníkom. Nové, vylepšené tablety a gélysú tou správnou voľbou – prinášajú viac komfortu, ešte lepší čistiaci výkon a ako bonus prémiový vzhľad.Rozhodli ste sa vyskúšať gél namiesto tabliet? Potom by ste mali poznať, aké výhody prináša do vašej kuchyne. Hlavným benefitom gélu je jeho ľahké a rýchle rozpúšťanie, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre krátke programy a vy sa už viac nemusíte báť nerozpustených zvyškov čističa na vašom riade. Účinkuje okamžite po spustení umývacieho cyklu, a tak pôsobí na nečistoty dlhšie, takže dokonalý výsledok umývania je zaručený. Navyše, podľa stupňa znečistenia riadu je možné ho jednoducho a flexibilne dávkovať. Gazdinky, u ktorých je umývačka často používaná, určite ocenia aj nové ekonomické "GIGA" balenie Somat Gold gélu.Nová receptúra tabliet a gélov v sebe ukrýva technológiu hĺbkového čistenia, ktorá si hravo poradí s pripáleninami a účinne odstráni aj zaschnuté škrobové škvrny, ako sú tie od ryže či ovsených vločiek. Bez ohľadu na to, aké dobroty pripravujete, nemusíte sa obávať, že riad ostane poznačený nečistotami. Výhodou je tiež moderný obal pre maximálny komfort –