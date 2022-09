Sloboda a Solidarita naďalej spriada svoje intrigy, vyhlásil Kremský, spojí sa aj s čertom, aby rozbila vládu

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ďalej spriada svoje intrigy, tvrdí poslanec Národnej rady (NR) SR z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Poslanec tak na sociálnej sieti reagoval na návrh SaS na odvolanie predsedu hnutia Igora Matoviča z postu ministra financií.„Keď som pred pár mesiacmi hovoril o tom, že oligarchovia sa už dohodli na budúcej novej koalícii strán Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), SaS a hnutia Progresívne Slovensko (PS), zožal som za to veľa kritiky, aké konšpirácie. Nuž hľa, máme tu jeseň a pravda vyplávala na povrch," napísal Kremský. Zároveň uviedol, že sa tým OĽaNO nenechá znechutiť.„SaS sa pokúsila rozbiť vládu, dohnať Slovensko k predčasným voľbám a keď sa to nepodarilo a ustáli sme to, SaS spolu s Hlas-SD, PS a stranou Spolu - občianska demokracia idú odvolávať ministra financií v parlamente. Len slepý nevidí, že SaS sa spojí aj s čertom, aby rozbila vládu," konštatuje Kremský.Poslanec z OĽaNO ďalej tvrdí, že hnutie si bude ďalej robiť svoju robotu pre občanov Slovenska.