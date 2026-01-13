Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. januára 2026

Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus


Tagy: Fašizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela Trestného zákona

Slovenské protifašistické hnutie (SPH) kritizuje návrh novely Trestného zákona z dielne



dsc_3276 676x446 13.1.2026 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie (SPH) kritizuje návrh novely Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Ako hnutie uviedlo vo svojom vyhlásení, pod ktorým sú podpísaní Miroslav Seget, Peter Weiss, Boris Zala, Stanislav Mičev, Slovensko sa láme.


Ako ďalej uviedli, buď zastavíme fašizmus teraz, alebo ho budeme znášať zajtra. „Na Slovensku sa dnes deje niečo, čo má v dejinách vždy rovnaký koniec. Moc relativizuje nenávisť. Politici spochybňujú trestné stíhania extrémistov. Fašizmus sa prestáva pomenúvať ako hrozba a začína sa skrývať za pojem „sloboda slova“. Toto nie je omyl! Toto nie je nevedomosť! Toto je vedomé politické rozhodnutie!“ píše sa vo vyhlásení.

Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť


Predstavitelia hnutia tiež uviedli, že politici klamú verejnosť, keď hovoria o „slobode slova“ v súvislosti s neonacistickými a nenávistnými prejavmi. SPH prízvukovalo, že sloboda slova nikdy neznamenala právo šíriť rasovú nenávisť, obhajovať násilie či popierať holokaust. To podľa neho nie je sloboda slova, ale útok na samotné základy demokracie.

„Keď politici spochybňujú prácu vyšetrovateľov, prokuratúry a súdov, nejde o kritiku systému. Ide o zastrašovanie spravodlivosti. Ide o odkaz extrémistom: pokračujte, štát sa vám uhne z cesty. Symbolom tohto rozkladu je situácia, keď osobe obvinenej z nenávistných prejavov poskytuje bezplatné právne služby advokátska kancelária ministra obrany Slovenskej republiky. To už nie je len konflikt hodnôt. To je kolaps morálnych hraníc moci,“ píše sa ďalej vo vyhlásení SPH. Predmetný návrh národniarov označili za politický zločin proti demokracii.

„Znižovanie trestov, rušenie paragrafov o šírení extrémistických materiálov a relativizácia nenávisti znamenajú jediné: štát kapituloval pred fašizmom ešte skôr, než musel bojovať,“ dodali. V prípade prijatia predmetnej úpravy podľa nich Slovensko vyšle jasný signál, že neonacisti majú zelenú, a taktiež, že útoky na menšiny budú vydávané za „slobodu slova“, za ktorú sa bude skrývať aj popieranie a schvaľovanie holokaustu, a „slobodou slova“ budú obhajované aj rasizmus a antisemitizmus. Obete nenávisti by podľa SPH ostali bez ochrany.

SPH pripomína historickú skúsenosť


„Tí, ktorí dnes hovoria o „opatrnosti pri trestaní“, nehovoria o slobode slova. Hovoria o beztrestnosti nenávisti. Beztrestnosti, ktorá vždy vedie k násiliu. Vždy! Fašizmus nikdy neprišiel naraz. Prišiel po kúskoch. Prišiel cez zákony. Prišiel cez ticho. Prišiel cez politikov, ktorí tvrdili, že „to ešte nie je také zlé“ a že ide len o „slobodu slova“,“ píše sa vo vyhlásení SPH s tým, že odmietajú byť ticho.

Hnutie zdôraznilo, že extrémizmus a nenávisť nie sú slobodou slova a fašizmus nie je legitímna súčasť demokratickej politiky. „Každý, kto ho kryje, ospravedlňuje alebo mu upravuje zákony na mieru v mene „slobody slova“, nesie priamu politickú a historickú zodpovednosť. Dejiny si pamätajú mená. A pamätajú si aj mlčanie!“ dodalo. SPH tiež vo vyhlásení podotklo, že nejde o spor medzi pravicou a ľavicou, ale o spor medzi demokraciou a barbarstvom. „Fašizmu sa neustupuje! Fašizmus sa zastavuje! Nie zajtra! Teraz!“ uzavreli.

Čo presne navrhujú poslanci SNS


Poslanci SNS navrhujú, aby sa od 1. júla vypustili z Trestného zákona trestné činy výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.

Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.


Zdroj: SITA.sk - Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fašizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela Trestného zákona
Harabin je právoplatne oslobodený. Najvyšší súd potvrdil jeho nevinu
Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO

