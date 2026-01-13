|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rastislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. januára 2026
Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO
Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujal stanovisko k návrhu poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) na zmenu
Zdieľať
13.1.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujal stanovisko k návrhu poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) na zmenu Trestného zákona, ktorá sa týka trestných činov extrémizmu. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, novela predpokladá závažné zmeny, no tie sú podľa neho navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy.
„Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia,“ zdôraznil Žilinka a dodal, že pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. „Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt,“ uzavrel generálny prokurátor s tým, že navrhovanú legislatívu považuje za nezodpovednú a krátkozrakú.
Poslanci SNS navrhujú, aby sa vypustili z Trestného zákona viaceré paragrafy týkajúce sa trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu.
Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.
Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia,“ zdôraznil Žilinka a dodal, že pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. „Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt,“ uzavrel generálny prokurátor s tým, že navrhovanú legislatívu považuje za nezodpovednú a krátkozrakú.
SNS chce vypustiť viaceré paragrafy
Poslanci SNS navrhujú, aby sa vypustili z Trestného zákona viaceré paragrafy týkajúce sa trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu.
Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Rozlíšenie prejavov od násilných činov
Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.
Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
<< predchádzajúci článok
Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ
Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ