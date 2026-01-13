Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rastislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. januára 2026

Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO


Tagy: Extrémizmus Generálny prokurátor SR Trestný zákon

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujal stanovisko k návrhu poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) na zmenu



Zdieľať
bp_9117 676x451 13.1.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujal stanovisko k návrhu poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) na zmenu Trestného zákona, ktorá sa týka trestných činov extrémizmu. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, novela predpokladá závažné zmeny, no tie sú podľa neho navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy.


„Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia,“ zdôraznil Žilinka a dodal, že pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. „Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt,“ uzavrel generálny prokurátor s tým, že navrhovanú legislatívu považuje za nezodpovednú a krátkozrakú.

SNS chce vypustiť viaceré paragrafy


Poslanci SNS navrhujú, aby sa vypustili z Trestného zákona viaceré paragrafy týkajúce sa trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Rozlíšenie prejavov od násilných činov


Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.

Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Generálny prokurátor SR Trestný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
<< predchádzajúci článok
Hlas rázne odmieta návrh národniarov. Extrémizmus je popretím všetkého, čo definuje slovenský národ

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 