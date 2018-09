Sloboda zvierat: Čipovanie pomáha chrániť zviera, majiteľa aj okolie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 29. septembra (TASR) - Povinné čipovanie zvierat chráni zviera, jeho majiteľa aj okolie, pomáha odhaľovať množiteľov či vrátiť zatúlané zviera z útulku jeho majiteľovi. Uviedla to predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.ozrejmila Dugovičová s tým, že mikročip je nosičom dôležitých údajov o zvierati a jeho majiteľovi. Doplnila, že všetky tieto údaje sú uložené aj v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ) SR, čo umožňuje veterinárovi po prečítaní čipu zistiť základné údaje ako napríklad povinné vakcinácie zvieraťa proti besnote.uviedla v súvislosti s odhaľovaním množiteľov psov. Jedným z ďalších dôvodov, pre ktoré Sloboda zvierat uvítala novelu zákona o veterinárnej starostlivosti je možnosť rýchlejšieho vypátrania majiteľa strateného zvieraťa.dodala Dugovičová.Ak pes narodený do 31. augusta nepotrebuje ošetrenie, stačí ho podľa novely zákona začipovať do 31. októbra 2019. To však neplatí, ak sa takýto pes uvádza na trh, mení majiteľa alebo sa umiestňuje do karanténnej stanice či útulku pre zvieratá. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa.Čip musí mať aj tehotná suka. V prípade plánovaného rozmnožovania ju musí dať majiteľ zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia bezodkladne. Inak majitelia psov narodených po 31. auguste musia dať začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Majiteľovi psa, ktorý má byť podľa zákona začipovaný a nie je, hrozí pokuta 50 eur.