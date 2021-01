Sloboda zvierat minulý rok zachránila dvetisíc zvierat, úspech mala aj iniciatíva „Koniec doby klietkovej“

Ľudia si adoptovali viac ako tisíc zvierat

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2020 bol v rámci ochrany zvierat na úspechy skúpejší než rok 2019. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla Silvia Čaňová , kampaňová koordinátorka Slobody zvierat. Kým v roku 2019 sa podarilo prijať zákaz výcviku a verejného vystupovania divožijúcich zvierat v cirkusoch či zákaz kožušinových fariem na Slovensku, v roku 2020 bola najväčším úspechom Európska občianska iniciatíva „Koniec doby klietkovej“.V nej organizácie na ochranu zvierat žiadajú zákaz klietkového chovu v poľnohospodárstve v členských krajinách Európskej únie. Pod petíciu sa podpísalo 1,4 milióna ľudí z Európy.Bratislavský útulok Polianky patriaci Slobode zvierat prijal do 10. decembra minulého roku 2 031 psov a mačiek.„Išlo o stratené zvieratá z ulíc, nechcené zvieratá či zvieratá odobraté majiteľom z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. Veľkú časť stratených sa podarilo vrátiť pôvodným majiteľom aj vďaka väčšiemu podielu začipovaných zvierat, najmä psíkov, u ktorých je čipovanie už povinné. Formou domácej alebo zahraničnej adopcie si ľudia prisvojili 1 165 zvierat z útulku,“ povedala pre agentúru SITA Čaňová.Sloboda zvierat prevádzkuje aj „Linku proti krutosti“. Ide o telefonickú linku, na ktorej môžu ľudia nahlasovať prípady týrania zvierat. Podľa hlavného inšpektora linky Jozefa Chmela bolo do 10. decembra 2020 na linke nahlásených v uplynulom roku 1 200 prípadov týrania zvierat. Celkovo 995 z nich sa ukázalo ako opodstatnených. Inšpektori Slobody zvierat v 930 z nich pomohli.„Do starostlivosti útulkov Slobody zvierat Bratislava a regionálnych útulkov Slobody zvierat sme zobrali takmer 200 psov, ktorí boli týraní alebo žili v zlých podmienkach. Najviac hlásených prípadov bolo v Bratislavskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji,“ povedal Chmel.