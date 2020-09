Sloboda zvierat opäť prichádza s návrhom zákona o zákaze držania psov na reťaziach

reťaziach

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Sloboda zvierat opätovne predkladá do Národnej rady SR (NR SR) zákon o držaní psov na. Mimovládna organizácia o tom informovala na tohtotýždňovej tlačovej konferencii.Požiadavka na zmenu legislatívy je vyústením kampane „je väzenie“, ktorá upozorňuje na zúfalé životné podmienky slovenských psov naStále neukončenú petíciu požadujúcu zakázať držanie psov nadoteraz podpísalo vyše 65-tisíc občanov Slovenska. Poslanecký návrh zákona pripravila organizácia v spolupráci s poslancom Tomášom Šudíkom ( OĽaNO ).„Krutédo 21. storočia nepatria a parlament má teraz šancu ukázať, že zvieratá považuje naozaj za živé, cítiace tvory. Veríme, že poslanci si nezapchajú uši pred silným hlasom verejnosti a že zákon prijmú, lebo len legislatívna zmena umožní predchádzať utrpeniu spôsobenémua zabezpečí psom ochranu, aká im prináleží,“ povedala Pavla Dugovičová , predsedníčka Slobody zvierat.Podľa mimovládnej organizácie je problém utrpenia psov narozsiahly a dlhodobo neriešený.Sloboda zvierat upozorňuje, že bez potrebnej zmeny zákona by bol neriešiteľný. Organizácia podáva ročne desiatky trestných oznámení.V roku 2019 napríklad prijala prostredníctvom „Linky proti krutosti“ 1 200 podnetov. Celkovo 60 percent z nich tvorili oznámenia o držaní psov naSloboda zvierat vysvetľuje, že, drôty či špagáty sa psom často bolestivo vrastajú do podkožia krku, pretože ich psom založia priamo na krk ešte ako šteňatám.Obmedzujú voľnosť pohybu a napĺňanie základných potrieb zvieraťa ako je hygiena, prístup k potrave a vode či možnosť úniku pred ohrozením.Život psa nanegatívne ovplyvňuje aj celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia.Medzi najčastejšie zdravotné problémy psov držaných napatria okrem vrastaniado podkožia aj svalová atrofia, poškodenie kĺbov či degeneratívne ochorenia.Psy držané nazároveň nemôžu prejavovať svoje typické, vrodené vzorce správania a napĺňať svoje sociálne potreby.V dôsledku izolácie a nedostatku podnetov tak psy následne často trpia poruchami správania, sebapoškodzovaním, agresívnym správaním a môžu predstavovať ohrozenie zdravia a bezpečnosti ľudí.