Zlatého leva na festivale v Benátkach získal film Krajina nomádov režisérky Chloé Zhao

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zlatého leva na filmovom festivale v Benátkach získala dráma Krajina nomádov filmárky Chloé Zhao.Snímka s Frances McDormand v hlavnej úlohe si v sobotu vyslúžila ocenenie pre najlepší film v závere podujatia, ktoré sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu uskutočnilo v zoštíhlenej forme.Zhao ani McDormand preto na festival nepricestovali a ocenenie prijali len prostredníctvom videa."Ďakujeme vám, že ste nám dovolili prísť na váš festival v tomto zvláštnom svete a týmto divným spôsobom!," oslovila McDormand publikum zahalené v rúškach, pričom trofej prevzal taliansky marketingový tím snímky.Ocenenie pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe si vyslúžila Vanessa Kirby za účinkovanie v dráme Pieces of a Woman, v mužskej hereckej kategórii triumfoval Pierfrancesco Fabino vďaka snímke Padrenostro.Strieborného leva za réžiu si vyslúžil japonský tvorca Kiyoshi Kurosawa s filmom Spy no cuma, veľká cena poroty putovala snímke Nuevo Orden mexického tvorcu Michela Franca, špeciálnu cenu poroty si vyslúžila ruská historická dráma Dorogije tovarišči a trofej za scenár získal Chaitanya Tamhane za snímku The Disciple.Desaťdňové podujatie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení, rúška boli povinné vo všetkých vnútorných priestoroch, vstupenky v kinách s kapacitou obmedzenou na polovicu si bolo potrebné vopred rezervovať, verejnosť mala zakázaný prístup k červeným kobercom a obmedzenia pohybu sa týkali aj paparazzov.Ako konštatuje agentúra AP, i keď je ešte priskoro na hodnotenie, zatiaľ sa neobjavili správy o šírení nákazy medzi návštevníkmi a hosťami.Zlatého leva za celoživotné dielo si na podujatí prevzala hongkonská režisérka Ann Hui, i keď sa pre obmedzenia do Benátok takmer nedostala.Mimo súťaže tiež na festivale vo svetovej premiére premietli jej romantickú drámu Love After Love.