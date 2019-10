Sloboda zvierat víta zákaz cirkusov s divožijúcimi zvieratami

Ilustračná snímka. Foto: plzen.nejlepsi-adresa.cz Foto: plzen.nejlepsi-adresa.cz

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sloboda zvierat víta prijatie zákona, ktorý na Slovensku od 1. novembra zakazuje výcvik a verejné vystupovanie levov, tigrov, medveďov a ďalších šeliem, primátov, slonov, žiráf, hrochov, nosorožcov a delfínov. Za porušenie zákazu bude hroziť pokuta do 20.000 eur.uviedla predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.dodala.Povolené podľa Slobody zvierat ostali výcvik a vystupovanie ostatných zvierat, v prípade cirkusov sa to dotkne najmä väčšiny divožijúcich kopytníkov, ako sú zebry, ťavy či kone. Vyhláška definuje podmienky ich drezúry a verejného vystupovania a zakazuje napríklad dopovanie zvierat, používanie ohňa, hladovanie alebo obmedzovanie kŕmenia zvieraťa či pomôcky využívajúce elektrický impulz.povedala koordinátorka kampane za zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat Silvia Čaňová.konštatuje Čaňová.Slovensko nemá vlastné cirkusy so zvieratami a podľa Slobody zvierat prichádzajú najmä z Českej republiky a Maďarska. Konštatuje, že zákazy a obmedzenia najmä divožijúcich druhov v cirkusoch už platia v 18 členských štátoch Európskej únie (EÚ), napríklad Grécku, Chorvátsku, Holandsku, Belgicku, Fínsku, Škótsku, Taliansku či Rakúsku.Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch. Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku s cieľom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol podľa Daniela Hrežíka z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR notifikovaný podľa požiadaviek smernice EÚ. Niekoľkomesačný legislatívny proces tak dosiahol úspešný záver. K zverejneniu tejto vyhlášky dôjde v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.