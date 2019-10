Turecké jednotky sú podozrivé z použitia munície s bielym fosforom

Na snímke z tureckej strany hraníc, dym stúpa počas pokračujúcich sporadických bojov medzi tureckými silami a kurdskými bojovníkmi v severosýrskom pohraničnom meste Ras al-Ajn v piatok 18. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Damask/Londýn 18. októbra (TASR) - Sýrski Kurdi podozrievajú turecké jednotky, že počas invázie v severnej Sýrii použili aj muníciu s bielym fosforom - chemickou látkou, ktorá môže zmrzačiť a zabíjať, keď príde do kontaktu s ľudským telom. Informoval o tom časopis Foreign Policy.Fotografie - poskytnuté redakcii časopisu kurdským zdrojom a potvrdené nemenovaným predstaviteľom americkej administratívy - zachytávajú deti v pohraničnom meste Ras al-Ajn, ktoré majú na hrudi, tvári i končatinách chemické popáleniny korešpondujúce s následkami použitia bieleho fosforu.Vedenie Sýrskej demokratickej rady (SDC) vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby evakuovalo zranených civilistov.Vo svojom liste vedenie SDC vysvetlilo, že "V liste sa ako zakázaná zbraň uvádza munícia s obsahom bieleho fosforu.Zatiaľ nie je jasné, či turecké jednotky a ich spojenci na severe Sýrie používajú biely fosfor proti civilistom úmyselne. Jeho vojenské použitie ako zbrane nie je zakázané, ale ako munícia pre zápalné zbrane je zakázaný v oblastiach, kde žijú civilisti.Podozrenia o používaní bieleho fosforu sa objavili len pár hodín po tom, čo viceprezident USA Mike Pence oznámil, že Spojené štáty a Turecko sa dohodli na dočasnom prímerí v severnej Sýrii.Munícia s obsahom bieleho fosforu sa používa v západných armádach na vytváranie dymových clôn, ktoré maskujú pohyb a polohu jednotiek, ale môže sa použiť aj v zápalných zbraniach. Keď exploduje plášť munície, chemická látka vo vnútri okamžite vytvorí hustý biely oblak. Keď táto chemikália príde do kontaktu s ľudským telom, horí, a to až po kosť.