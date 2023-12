Slobodná Európa a Bez ladu a skladu sa stretnú na jednom pódiu

Skupiny Slobodná Európa a Bez ladu a skladu sú dlhoroční priatelia, majú príbuzné názory na mnohé témy, no až teraz sa dohodli, že v apríli budúceho roka vyrazia na spoločné turné. Začnú ho v Piešťanoch 5. apríla, ďalšími zastávkami budú Zvolen (6. 4.), Trenčín (12. 4.), Košice (13. 4.), Praha (19. 4.), Brno (20. 4.), Žilina (26. 4.) a Bratislava (27. 4.).





Ťažko si predstaviť slovenskú hudobnú scénu bez týchto dvoch legendárnych kapiel. Zvukovo síce kráčajú odlišnými smermi, ale niečo ich spája. Obe začínali v undergrounde, a napriek tomu, že od 80. rokov už uplynulo more času, nikdy sa nespreneverili svojim ideálom."Tieto koncerty vznikli spontánne v šatni na poslednom koncerte v Bratislave. Tam si každoročne voláme kapely, ktoré máme radi a niečo pre nás znamenajú. Tento rok to boli Bez ladu a skladu a to nadšenie zo spoločného hrania tam bolo od začiatku," povedal k spoločnému turné spevák Slobodnej Európy Whisky.Slobodná Európa už od svojho vzniku v roku 1989 patrila medzi popredné punk-rockové skupiny a ich mnohé skladby patria k tomu najlepšiemu, čo na slovenskej scéne vzniklo. Bez ladu a skladu vznikli v roku 1985 ako undergroundová skupina na čele s vtedy iba 13-ročným Michalom Kaščákom. V roku 2009 ich americký New York Times zaradil medzi skupiny, ktoré prispeli k pádu železnej opony. Parné valce, Podvod, Píšte všetci modrým perom či Pakáreň, to je len niekoľko z mnohých úspešných hitov oboch skupín.